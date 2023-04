Europa League: Feyenoord de ‘Santi’ Giménez saca ventaja ante Roma en ida de 4tos de final

Feyenoord, equipo del mexicano Santiago Giménez, sacó mínima ventaja de 1-0 sobre la AS Roma en la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League, pero al menos pudo capitalizar su condición de local en el primer capítulo de la serie.

Con Santi Giménez como titular casi todo el partido, el equipo neerlandés se impuso con un golazo de Mats Wieffer al minuto 53; el mediocampista prendió de volea desde fuera del área un centro retrasado de Oussama Idrissi para marcar el único tanto.

¡G-O-L-A-Z-O! 🤩



Mats Wieffer y un gran remate de volea para poner al frente al Feyenoord.



No te pierdas este partido x #ESPNenStarPlus. pic.twitter.com/EgG7W4Y5xf — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 13, 2023

El equipo de José Mourinho falló un penal al final del primer tiempo y se fue con desventaja para la vuelta la próxima semana en el Estadio Olímpico de Roma. Además, perdió por lesión al argentino Paulo Dybala por molestias musculares en el muslo derecho.

No fue una noche buena de la Roma en el estadio De Kuip de Rotterdam, en lo que fue la reedición de la final de la Conference League del año pasado que tan buenos recuerdos trae a la ‘Loba’, que acabó levantando el título.

El penalti fallado por Lorenzo Pellegrini y las lesiones de Dybala y del delantero inglés Tammy Abraham en el hombro frustraron una buena puesta en escena de la Roma en Países Bajos. Feyenoord aprovechó su momento.

El delantero mexicano Santiago Giménez fue sustituido en el juego al minuto 83 y estuvo muy participativo, aunque no tuvo ninguna jugada clara frente a la portería y rompió su racha de seis juegos anotando con su equipo.

El ‘Bebote’ suma 23 anotaciones en 43 partidos esta temporada con Feyenoord y Cruz Azul (disputó las primeras cinco jornadas del Apertura 2022 antes de fichar con el club neerlandés). En Países Bajos registra 18 goles entre liga, copa y Europa League.

Las otras series de cuartos de final de la Europa League son: Juventus vs. Sporting Lisboa; Manchester United vs. Sevilla; y Bayer Leverkusen vs. Union Saint Gilloise que se disputarán este mismo día.