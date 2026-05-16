Xi Jinping con agenda llena: Se reunirá con Putin la próxima semana tras cumbre en China con Trump

Según el diario hongkonés South China Morning Post, será la primera vez que China reciba en el mismo mes, a los líderes de las dos potencias. (EFE).

El Gobierno de China confirmó este sábado la visita de Estado del presidente ruso, Vladímir Putin, para los próximos martes y miércoles, 19 y 20 de mayo, apenas unos días después de la cumbre que el presidente chino, Xi Jinping, mantuvo con su par estadounidense, Donald Trump.

El Ministerio de Asuntos Exteriores compartió la información en un breve comunicado en el que únicamente detalló las fechas de la visita que Putin realizará la próxima semana a China, por invitación de Xi.

El jueves, el Kremlin anunció que Putin viajaría a China “muy pronto” y que los preparativos ya habían concluido, aunque sin precisar una fecha concreta.

Trump finalizó este viernes su visita a China —la primera de un presidente estadounidense en casi una década—, en la que ha tratado con su homólogo chino desde asuntos comerciales, a la cuestión de Taiwán o la guerra en Irán.

Según el diario hongkonés South China Morning Post, será la primera vez que China reciba en el mismo mes, fuera de un contexto multilateral, a los líderes de las dos potencias, reflejo de los esfuerzos de Pekín por gestionar sus relaciones con ambas y posicionarse como un actor clave en un orden mundial cada vez más fragmentado.

China y Rusia han protagonizado un estrechamiento de sus lazos en los últimos años. Poco antes de la invasión rusa de Ucrania a gran escala, Xi y Putin proclamaron en Pekín la “amistad sin límites” entre sus naciones.

Xi Jinping ‘da el sí’ a Trump: Viajará a EU

El canciller chino, Wang Yi, anunció que el presidente chino, Xi Jinping, realizará una visita de Estado a Estados Unidos este otoño, tras aceptar la invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Wang señaló a última hora del viernes en declaraciones a la prensa, compartidas en un comunicado por el Ministerio de Exteriores chino, que “ambas partes deben trabajar conjuntamente para preparar de forma exhaustiva, crear un ambiente favorable y lograr resultados más sustanciales en los contactos e intercambios entre los dos jefes de Estado”.

El canciller dijo que la relación entre China y Estados Unidos “es la más importante y compleja del mundo” y subrayó que la diplomacia entre jefes de Estado es la “estrella guía” de la relación.

También apuntó que, durante la reunión que mantuvieron Xi y Trump en Pekín este viernes, ambos líderes acordaron mantener un contacto estrecho mediante encuentros, llamadas telefónicas e intercambio de correspondencia.

En una banquete de Estado en Pekín el jueves, Trump brindó por su anfitrión chino y extendió una invitación para que Xi visite junto a su esposa, Peng Liyuan, la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre.

Los dos líderes acordaron además, según Xinhua, apoyarse mutuamente en la organización de la reunión informal de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen, y de la cumbre del G20, que se celebrará el 14 y 15 de diciembre en Miami (EU).

Según el medio hongkonés South China Morning Post, esta visita de Estado sería la primera de un líder chino a Estados Unidos en más de una década, desde septiembre de 2015.

En aquel momento, Xi fue recibido por el entonces presidente Barack Obama. Seis meses después, regresó a la capital estadounidense para asistir a la Cumbre de Seguridad Nuclear.