Trump y Xi Jinping abren cumbre en Pekín con promesas de un ‘futuro fantástico’ entre EU y China

Donald Trump junto al mandatario chino Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo durante la ceremonia de bienvenida en Beijing.

Donald Trump afirmó que China y Estados Unidos tendrán un “futuro fantástico” en una reunión con el líder chino Xi Jinping, dando inicio a la primera visita de un presidente estadounidense en ejercicio a Pekín en casi una década.

Los dos líderes se reunieron el jueves por la mañana en el Gran Salón del Pueblo, cerca de la Plaza de Tiananmen, tras una ceremonia de bienvenida con guardias de honor y un desfile cuidadosamente coreografiado.

“La relación entre China y Estados Unidos va a ser mejor que nunca”, dijo Trump en su discurso de apertura.

Mientras caminaban juntos, Xi y Trump se detuvieron para saludar a altos funcionarios chinos, comenzando con Cai Qi, jefe de gabinete de Xi, seguido por la delegación estadounidense, que incluía al embajador de Estados Unidos en China, David Perdue, así como al secretario de Estado Marco Rubio y al secretario de Defensa Pete Hegseth.

También estuvieron presentes altos ejecutivos de empresas estadounidenses, entre ellos Jensen Huang de Nvidia y Elon Musk de Tesla.

Las relaciones entre Washington y Pekín se han estabilizado desde la reunión que mantuvieron en octubre pasado en Busan, Corea del Sur. Sin embargo, las tensiones persisten, siendo la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán el último foco de conflicto.

EU y China mantienen disputa por tierras raras y control de chips

También persiste la discordia en torno al dominio de China sobre el suministro de tierras raras y los controles de exportación estadounidenses que limitan la capacidad de las empresas chinas para acceder a chips de última generación.

Antes de la reunión, Rubio afirmó que la relación con China era “nuestro principal desafío político, desde el punto de vista geopolítico, y también la relación más importante que debemos gestionar”.

“Es un país grande y poderoso. Va a seguir creciendo, pero nuestros intereses van a entrar en conflicto con los suyos”, dijo Rubio en una entrevista con Fox News grabada a bordo del Air Force One y que se emitirá poco antes de la reunión.

Si bien es probable que los resultados específicos de las conversaciones no se conozcan hasta que concluya la cumbre, se espera que entre los temas de la agenda se incluyan el comercio, los aranceles, Taiwán e Irán. Trump, quien incluyó en su delegación a un grupo de ejecutivos de empresas estadounidenses, entre ellos Musk y Huang, afirmó que su prioridad sería pedirle a Xi que eliminara las barreras comerciales.

“Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria distinción, que ‘abra’ China para que estas personas brillantes puedan desplegar su magia y ayudar a llevar a la República Popular a un nivel aún más alto”, escribió el líder estadounidense en una publicación en las redes sociales.

EU y China analizan posible acuerdo para reducir aranceles

Según informó Reuters, citando a cuatro fuentes anónimas familiarizadas con los objetivos del gobierno de Trump, Estados Unidos y China están sopesando un posible acuerdo mediante el cual cada país identifique bienes por un valor aproximado de 30 mil millones de dólares a los que se les podrían reducir los aranceles sin poner en peligro sus intereses de seguridad nacional. La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre el informe.

Rubio también indicó en la entrevista con Fox News que Estados Unidos presionaría a China para que ayudara a poner fin a la guerra en Irán, mientras las negociaciones sobre un acuerdo de paz siguen siendo un quebradero de cabeza para la Casa Blanca.

“Esperamos convencerlos de que desempeñen un papel más activo para lograr que Irán abandone lo que está haciendo actualmente en el Golfo Pérsico”, dijo Rubio, y agregó que creía que a China le “interesa resolver esto” debido a la gran dependencia energética de Asia en la región, la posibilidad de que los barcos chinos sigan siendo blanco de ataques y el riesgo de que el conflicto pueda afectar aún más a la economía mundial.

Los dos líderes se han reunido al menos seis veces en la última década, generalmente al margen de importantes cumbres multilaterales, aunque también han visitado los países del otro.

Durante su estancia en Pekín, Trump participará el jueves por la noche en un banquete de Estado con Xi Jinping. El viernes, se reunirá de nuevo con el líder chino para una sesión fotográfica, seguida de un brindis con té y un almuerzo, antes de partir de Pekín por la tarde.