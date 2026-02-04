México ‘hace méritos’ con Trump: Firma acuerdo para suministro de minerales críticos

La Unión Europea también busca un acuerdo especial con Estados Unidos para el suministro de minerales críticos.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum ‘hace méritos’ con la administración de Donald Trump: México firmó un plan de acción con Estados Unidos para la protección de las cadenas de suministro de minerales críticos.

Jamieson Greer, encargado de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, afirmó que este acuerdo, “pionero en su tipo”, refuerza los lazos comerciales entre los países vecinos de cara a la revisión del T-MEC en 2026.

“El anuncio de hoy demuestra el compromiso compartido de Estados Unidos y México para abordar las distorsiones del mercado global que han dejado las cadenas de suministro de minerales críticos de América del Norte vulnerables a interrupciones”, afirmó en un comunicado.

La noticia viene se da en medio de intentos a nivel global para reducir la dependencia con China por el suministro de minerales críticos, como el propuesto por la Unión Europea a Donald Trump.

China también tiene el ‘monopolio’ de otro recurso importante para las empresas tecnológicas, las llamadas ‘tierras raras’. En octubre de 2025, Beijing anunció restricciones para la exportación de estos materiales, pero la medida fue anulada después de llegar a un acuerdo con EU.

¿Qué incluye el acuerdo entre México y EU sobre minerales críticos?

Los gobiernos de México y Estados Unidos trabajarán durante los próximos 60 días en la identificación de minerales críticos específicos de interés común y en el diseño de políticas comerciales coordinadas que mitiguen riesgos en la cadena de valor, desde la extracción hasta la manufactura avanzada.

Uno de los elementos importantes del plan es la exploración de pisos de precios para las importaciones de minerales críticos, una herramienta que busca contrarrestar prácticas de dumping o subsidios encubiertos.

El plan entre México y EU por minerales críticos también ‘abre la puerta’ a que estos pisos de precios se incorporen en un acuerdo vinculante sobre comercio en el que podrían participar otros países aliados.

El acuerdo incluiría otras medidas como estándares regulatorios para minería y procesamiento; cooperación técnica; promoción y evaluación de inversiones, y respuestas coordinadas ante crisis de abasto de minerales críticos.

Entre los compromisos planteados destacan la coordinación en mapeo geológico; el impulso a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías; la creación de mecanismos de almacenamiento estratégico, y el intercambio de información entre entidades como el US Geological Survey y el Servicio Geológico Mexicano.

Otro eje del acuerdo es la identificación de proyectos específicos de minería, procesamiento y manufactura de minerales críticos que sean de interés mutuo, ya sea en México, Estados Unidos o incluso en terceros países.