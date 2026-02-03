UE le ‘coqueta’ con Trump: Propone alianza sobre minerales críticos para ‘combatir’ dominio de China

El memorando sugiere que la UE y EU exploren proyectos conjuntos de minerales críticos y mecanismos de apoyo a los precios.(Bloomberg).

La Unión Europea propondrá a Estados Unidos una asociación sobre minerales críticos para frenar la influencia de China. Busca aprovechar el impulso del gobierno de Donald Trump para cerrar acuerdos globales esta semana.

La UE está dispuesta a firmar un memorando de entendimiento con EU para desarrollar una “hoja de ruta de asociación estratégica” en un plazo de tres meses, según personas familiarizadas con el asunto.

La asociación busca encontrar de manera conjunta formas de abastecerse de minerales críticos, necesarios para la mayoría de las tecnologías modernas.

Tanto EU como la UE siguen dependiendo de minerales abundantes y baratos chinos, lo que le da a Pekín influencia sobre sus cadenas de suministro.

La propuesta ofrece varias vías para reducir esa dependencia, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato para referirse a deliberaciones privadas.

¿Qué propone la UE al Gobierno de Trump en materia de minerales críticos?

También recomienda formas de proteger a ambos mercados frente a una sobreoferta de minerales externos y otras modalidades de manipulación del mercado. Al mismo tiempo, el texto plantea que ambas partes construyan cadenas de suministro seguras entre sí.

La propuesta europea también insiste en que ambas partes respeten la integridad territorial de la otra, añadieron las fuentes.

La relación entre EU y la UE estuvo cerca de romperse en semanas recientes después de que el presidente Donald Trump señalara planes para comprar Groenlandia, un territorio de Dinamarca, país miembro de la UE.

La propuesta de la UE llega en momentos en que EU se prepara para convocar el miércoles a decenas de cancilleres y altos funcionarios de países aliados para impulsar acuerdos similares que reduzcan la dependencia de los minerales críticos chinos.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, calificó las conversaciones como “vitales para diversificar nuestros suministros y alejarlos de cualquier país único”, sin comentar sobre la propuesta del bloque.

El tema es una prioridad central para Washington después de que Pekín impusiera el año pasado restricciones a la exportación de las llamadas tierras raras.

Esas limitaciones se retrasaron en octubre como parte de un acuerdo entre Trump y el líder chino Xi Jinping, pero funcionarios estadounidenses están ahora decididos a avanzar con rapidez en este frente.

En particular, EU está presionando a los países para que acuerden un mecanismo de precios que ayude a aislar a los refinadores y extractores de tierras raras frente a las exportaciones chinas más baratas, que podrían socavar los suministros extraídos y refinados en Occidente.

Como parte de este impulso, EU presionó a algunos Estados miembros de la UE para que firmaran acuerdos bilaterales.

En respuesta, la comisión pidió a los países del bloque que se mantuvieran unidos, y las capitales europeas dieron a la comisión un mandato para negociar un acuerdo.

Sin embargo, funcionarios han expresado escepticismo sobre la posibilidad de cerrar un acuerdo sustantivo con la rapidez suficiente.

Aun así, la oferta de la UE muestra que las conversaciones siguen encaminadas. Y revela que ambas partes podrían encontrar puntos en común.

Por ejemplo, señalaron las fuentes, el memorando europeo menciona la posibilidad de crear reservas de minerales críticos, una prioridad también para Trump.

El presidente de EU lanzó el lunes una reserva estratégica de minerales críticos por 12 mil millones de dólares para ayudar a proteger a los fabricantes frente a interrupciones repentinas del suministro.

¿Qué pide la Unión Europea a Trump?

Los pilares clave de la propuesta que la UE ha redactado y está dispuesta a firmar, según las fuentes, son: