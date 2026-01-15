¿Quién es Ronald Lauder, el millonario del maquillaje que le dio a Trump la idea de comprar Groenlandia?

Ronald Lauder es presidente del Congreso Judío Mundial, además de que buscó la alcaldía de Nueva York en 1989.

El plan de Donald Trump de anexar Groenlandia a Estados Unidos viene desde su primer mandato, y es culpa de uno de sus amigos, el empresario Ronald Lauder, quien le metió la idea en la cabeza y quiere aprovechar los recursos de la isla.

Aunque desde su regreso a la Casa Blanca Donald Trump manifestó sus intenciones de controlar Groenlandia como una medida de seguridad nacional ante la amenaza de China y Rusia, los intereses comerciales de sus amigos estarían involucrados, según John Bolton, asesor de Seguridad Nacional en la Casa Blanca en 2018.

“Donald Trump toma como cierta la información que escucha de sus amigos y no puede cambiar de opinión”, mencionó Bolton a The Guardian, y explicó que, tras la propuesta de Lauder, un equipo de la Casa Blanca exploró maneras de incrementar su influencia en la isla más grande del mundo, gobernada por Dinamarca.

Para John Bolton, la insistencia de Trump en Groenlandia, que cuenta con la base militar Pituffik, es un ejemplo “típico” de cómo opera el presidente estadounidense, impulsado por las opiniones e intereses de sus amigos.

¿Cómo fue que Ronald Lauder influenció a Donald Trump para intentar anexar Groenlandia?

Donald Lauder conoció a Donald Trump en los sesentas. Ambos estudiaban en la misma escuela de negocios, que sería la Wharton School of Finance de la Universidad de Pensilvania.

Su amistad perduró con los años, y cuando Trump ganó las elecciones presidenciales de 2016, Lauder donó 100 mil dólares al comité de recaudación de fondos de su victoria.

En 2018, Lauder catalogó a Trump como “un hombre de increíble perspicacia e inteligencia”, y poco tiempo después afirmó ayudarlo con “algunos de los desafíos más complejos imaginables” de su primer mandato.

Es posible que en esa etapa comenzara a platicarle sobre la idea de adquirir Groenlandia, lo que después hizo que Trump le dijera a Bolton que “un amigo, un empresario con muchísima experiencia, cree que podemos conseguir Groenlandia”.

El equipo especial designado por la Casa Blanca comenzó a evaluar las posibilidades de hacerse con la isla, y en 2019 se revelaron los intereses de Trump por primera ocasión.

Un artículo de The New York Times de 2022 reveló que el gabinete de Trump tomó con sorpresa, y con un poco de burla, la propuesta de anexar Groenlandia, que ahora se defiende con militares de la OTAN, además de que sus asesores intentaron que la noticia tardara tiempo en filtrarse para no elevar las tensiones diplomáticas con Dinamarca.

Casi ocho años después, la idea de invadir o comprar Groenlandia ya es un plan de la administración Trump, y Lauder buscaría beneficio de ello.

¿Quién es Ronald Lauder?

Nacido el 26 de febrero de 1944, Ronald S. Lauder es heredero de Estée Lauder, fundadora de la empresa de maquillaje de su mismo nombre en 1946.

Tras estudiar negocios, Lauder entró a la empresa de su madre, ahora reconocida a nivel internacional, y posteriormente sirvió al Pentágono durante el Gobierno de Ronald Reagan, para luego convertirse en embajador de Estados Unidos en Australia. También fue subsecretario adjunto de Defensa para asuntos de la OTAN.

En 1989, Ronald Lauder se postuló para la alcaldía de Nueva York, que actualmente encabeza Zohran Mamdani, y no tuvo éxito en las elecciones.

Para 1994 asumió la presidencia de Clinique Laboratories, donde permaneció al menos hasta el año pasado.

Lauder estuvo 50 años en la junta directiva de Estée Lauder y renunció en 2009; sin embargo, regresó en 2016 y se jubiló en 2025.

Sin embargo, Lauder aún tiene funciones como presidente del Congreso Judío Mundial, además de que sería una sesor informal de Donald Trump sobre la situación en Israel.

Su fortuna es de unos 5 mil millones de dólares; sin embargo, reportes de The Guardian indican que Lauder ‘sigue en el juego’, y recientemente ha adquirido propiedades comerciales en Groenlandia, además de que forma parte del consorcio que intenta acceder a los minerales de Ucrania, en caso de que sean cedidos tras la guerra con Rusia.

Ronald Lauder, detrás de los minerales de Ucrania y Groenlandia

Desde que se hizo pública la intención de Trump sobre Groenlandia, Ronald Lauder ha sido uno de sus principales defensores, e incluso asegura que “no es absurdo, sino estratégico”.

En un artículo para The New York Post, Lauder escribió que, “en el gran tablero del poder global, la geografía es el destino”.

El empresario del maquillaje explicó que si Groenlandia quiere cumplir sus sueños de independencia, debe asegurar su economía y defensas, algo en lo que Estados Unidos le puede ayudar.

Sin embargo, detrás de esos argumentos de independencia y ayuda en materia de Defensa, Lauder reconoció el interés sobre los minerales raros de Groenlandia:

“Debajo del hielo y la roca se esconde un tesoro de elementos de tierras raras esenciales para la inteligencia artificial, el armamento avanzado y la tecnología moderna”.

Incluso escribió que el calentamiento global, que señaló como “retroceso del hielo”, es una oportunidad para nuevas rutas comerciales marítimas.

Finalmente, Ronald Lauder aseguró que la idea de Donald Trump por anexar Groenlandia debe cumplirse para contrarrestar la militarización adversaria, así como para proteger la isla de la “influencia indebida de China”.

Con información de The Guardian, The New York Times y The New York Post.