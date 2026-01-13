¿Por esto el interés de Donald Trump? MAPA de minas de tierras raras en Groenlandia

Varias empresas en todo el mundo ya producen tierras raras o imanes y pueden entregar más rápido que cualquier proyecto en Groenlandia, territorio que Trump ha amenazado con tomar mediante el uso del poder militar si Dinamarca no accede a venderlo. [Fotografía. Shutterstock]

La dura geografía de Groenlandia, la falta de infraestructura clave y una geología compleja han impedido hasta ahora que alguien construya una mina para extraer los codiciados elementos de tierras raras que requieren muchos productos de alta tecnología. Incluso si el presidente Donald Trump logra su objetivo de tomar control de la isla ártica, esos obstáculos no desaparecerán.

Trump ha priorizado romper el control de China sobre el suministro mundial de tierras raras desde que la segunda economía del mundo restringió de forma drástica quién podía comprarlas, después de que Estados Unidos impuso amplios aranceles la primavera pasada.

La administración Trump ha invertido cientos de millones de dólares e incluso ha tomado participaciones en varias empresas. Ahora, el presidente vuelve a impulsar la idea de que arrebatar Groenlandia a Dinamarca podría resolver el problema.

Pero Groenlandia podría no producir tierras raras durante años —si es que alguna vez lo hace—. Algunas empresas lo intentan de todos modos, pero sus esfuerzos por extraer parte de los 1.5 millones de toneladas de tierras raras encapsuladas en roca en Groenlandia, por lo general, no han avanzado más allá de la fase exploratoria.

La fascinación de Trump con la nación insular podría estar más relacionada con contrarrestar la influencia rusa y china en el Ártico que con asegurar elementos difíciles de pronunciar como el neodimio y el terbio, que se utilizan para producir los potentes imanes necesarios en vehículos eléctricos, turbinas eólicas, robots y aviones de combate, entre otros productos.

“La fijación con Groenlandia siempre ha tenido más que ver con la postura geopolítica —un interés militar-estratégico y un relato para promover acciones— que con una solución realista de suministro para el sector tecnológico”, dijo Tracy Hughes, fundadora y directora ejecutiva del Critical Minerals Institute. “La exageración supera con creces a la ciencia dura y a la economía que hay detrás de estos minerales críticos”.

Trump confirmó esas preocupaciones geopolíticas el viernes en la Casa Blanca. “No queremos que Rusia o China vayan a Groenlandia, porque si no tomamos Groenlandia, puedes tener a Rusia o China como vecino inmediato. Eso no va a pasar”, dijo Trump.

Groenlandia, un lugar difícil para la construcción de minas

El principal desafío para extraer minerales en Groenlandia es, “por supuesto, el aislamiento. Incluso en el sur, donde hay población, existen pocas carreteras y no hay ferrocarriles, por lo que cualquier proyecto minero tendría que crear estas vías de acceso”, explicó Diogo Rosa, investigador en geología económica del Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia. Además, la energía tendría que generarse de manera local y sería necesario traer mano de obra especializada.

Otra preocupación es la posibilidad de explotar tierras raras en el frágil entorno ártico, justo cuando Groenlandia intenta construir una industria turística próspera, señaló Patrick Schröder, investigador sénior del programa de Medio Ambiente y Sociedad del centro de pensamiento Chatham House, en Londres.

“Se requieren químicos tóxicos para separar los minerales de la roca, lo que puede ser altamente contaminante, y también lo es el procesamiento posterior”, dijo Schröder. Además, las tierras raras suelen encontrarse junto a uranio radiactivo.

Localización de los yacimientos de tierras raras en Groenlandia [Fotografía. AP]

Más allá del clima implacable que cubre gran parte de Groenlandia con capas de hielo y congela los fiordos del norte durante buena parte del año, las tierras raras que se encuentran allí suelen estar encapsuladas en un tipo complejo de roca llamado eudialita, y nadie ha desarrollado un proceso rentable para extraer tierras raras de ese tipo de formación.

“Si estamos en una carrera por los recursos —por minerales críticos—, entonces deberíamos concentrarnos en aquellos que pueden llegar al mercado con mayor facilidad”, dijo David Abraham, experto en tierras raras que ha seguido la industria durante décadas y autor del libro The Elements of Power.

Esta semana, el precio de las acciones de Critical Metals se duplicó con creces después de que la empresa anunció planes para construir una planta piloto en Groenlandia este año. Sin embargo, esa compañía y más de una docena de otras que exploran yacimientos en la isla siguen muy lejos de construir una mina y aún necesitarían recaudar al menos cientos de millones de dólares.

¿Por qué producir tierras raras es un negocio complicado?

Incluso los proyectos más prometedores pueden tener dificultades para generar ganancias, sobre todo cuando China recurre a inundar el mercado con materiales adicionales para deprimir los precios y expulsar a los competidores, como lo ha hecho en numerosas ocasiones en el pasado. Además, actualmente la mayoría de los minerales críticos deben procesarse en China.

Estados Unidos se apresura a ampliar el suministro de tierras raras fuera de China durante la prórroga de un año frente a restricciones aún más duras que Donald Trump dijo que Xi Jinping aceptó en octubre. Varias empresas en todo el mundo ya producen tierras raras o imanes y pueden entregar más rápido que cualquier proyecto en Groenlandia, territorio que Trump ha amenazado con tomar mediante el uso del poder militar si Dinamarca no accede a venderlo.

“Todo el mundo ha estado corriendo para llegar a ese punto final. Y si vas a Groenlandia, es como volver al inicio”, dijo Ian Lange, profesor de economía enfocado en tierras raras en la Colorado School of Mines.

Muchos dentro de la industria también consideran que Estados Unidos debería concentrarse en apoyar a empresas probadas, en lugar de intentar construir nuevas minas de tierras raras en Groenlandia, Ucrania, África u otras regiones. Varios proyectos mineros en Estados Unidos y en países aliados como Australia están más avanzados y se ubican en zonas mucho más accesibles.

El gobierno estadounidense ha invertido directamente en la empresa que opera la única mina de tierras raras en el país, MP Materials, así como en un productor de litio y en una compañía que recicla baterías y otros productos con tierras raras.