Trump va por Groenlandia ‘a billetazos’: ¿Cuánto está dispuesto a pagarle a los habitantes por la isla?

Donald Trump buscaría hacer pagos a los habitantes de Groenlandia para aceptar la anexión a Estados Unidos.

Donald Trump está ‘aferrado’ a Groenlandia y quiere anexarla a Estados Unidos, ya sea con amenazas militares o incluso con dinero. Y en días recientes se dio a conocer cuánto estaría dispuesto a darle a los habitantes de la isla con tal de que acepten su incorporación.

El parlamento de Dinamarca mencionó el pasado 10 de enero que no existe suma de dinero con la cual Trump pueda persuadir a los habitantes de Groenlandia, y que solo corre el riesgo de provocarles molestia.

De acuerdo con Bloomberg, las encuestas indican que la mayoría de los 57 mil 500 habitantes que tiene Groenlandia se niegan a formar parte de Estados Unidos, así como a abandonar la isla, pero, ¿Trump podrá ‘llegarles al precio’?

¿Cuánto dinero ofrecerá Donald Trump a los habitantes de Groenlandia para anexar la isla?

Donald Trump pagaría entre 10 mil y 100 mil dólares a los habitantes de Groenlandia, con la finalidad de que acepten separarse de Dinamarca y que la isla forme parte de Estados Unidos.

“Es una falta de respeto pensar que se puede comprar a un pueblo. ¿De qué sirve un pago único cuando se está destruyendo todo nuestro cimiento?“ Cuestionó Aaja Chemnitz, representante de Groenlandia en la legislatura de Dinamarca.

Aunque Trump no ha puesto en marcha ningún plan, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, aseguró que la anexión de Groenlandia era clave por motivos de seguridad nacional.

Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, explicó la semana pasada que las intenciones de Donald Trump no son invadir la isla ni alguna acción militar, sino motivar la compra, esto en una reunión con legisladores.

Semana ‘crucial’ para Groenlandia frente a tensiones entre Trump y Europa

Groenlandia afronta una semana decisiva que podría determinar su futuro, ya que los principales diplomáticos de Dinamarca y el territorio semiautónomo se disponen a mantener conversaciones de alto nivel con Estados Unidos en Washington, junto con debates paralelos que involucran a Alemania.

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, se reunió este lunes con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para abordar la cuestión de Groenlandia y el papel que puede desempeñar la OTAN en la estabilidad de la región. El miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, se reunirán con Rubio, según informó la cadena danesa TV2, citando un calendario del Departamento de Estado estadounidense.

“De hecho, estamos debatiendo sobre Groenlandia en el marco de la OTAN. Compartimos la preocupación estadounidense de que esta parte de Dinamarca necesita una mejor protección”, declaró el canciller alemán, Friedrich Merz, a la prensa durante una visita a la India. “Los ministros de Asuntos Exteriores están trabajando en ello; el ministro de Asuntos Exteriores alemán se encuentra hoy en Washington para mantener conversaciones y también tratará este tema. Estamos dialogando con el gobierno danés en detalle sobre cómo podemos mejorar la situación de seguridad en Groenlandia”.

Lo que está en juego es cómo desactivar las renovadas amenazas del presidente Donald Trump sobre Groenlandia y ayudar a restablecer las tensas relaciones con Estados Unidos por la estratégica isla. La disputa ha llevado a Trump a lanzar nuevas críticas contra otros miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), después de que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmara que una toma de Groenlandia destruiría la alianza.

La preocupación por las ambiciones militares del gobierno estadounidense se ha intensificado tras su incursión para capturar al líder de Venezuela este mes, así como por la intensificación de la retórica sobre el posible uso de la fuerza militar para controlar Groenlandia. Esto ha obligado a los líderes europeos a improvisar rápidamente una estrategia.

Un grupo de países europeos, encabezados por el Reino Unido y Alemania, está discutiendo planes para una presencia militar en Groenlandia para mostrarle a Trump que el continente se toma en serio la seguridad del Ártico y para tratar de frenar las amenazas estadounidenses de apoderarse del territorio danés autónomo.

Alemania propondrá la creación de una misión conjunta de la OTAN llamada “Centinela Ártica” para proteger la región ártica, según personas familiarizadas con los planes. La misión “Centinela Báltica” de la alianza, lanzada hace un año para proteger infraestructuras críticas en el mar Báltico, serviría como modelo.

Trump insistió nuevamente el domingo en que Estados Unidos obtendrá Groenlandia “de una manera u otra”.

“Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China la tomarán y no voy a permitir que eso suceda”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

Con información de Bloomberg.