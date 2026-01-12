I’m from America”: cuando el lenguaje anuncia el imperio

Con frecuencia, cuando se le pregunta a un estadounidense de dónde es, la respuesta es: “I’m from America”, expresión que obliga a asumir que se refiere a su país y que, al mismo tiempo, revela una omisión de la vasta extensión de un continente.

Esta verbalización refleja una visión centrada en sí misma, en la que Estados Unidos parece asumirse el epicentro de todo lo que ocurre en este hemisferio del planeta. Incluso el eslogan de campaña de Donald Trump, “Make America Great Again”, refuerza dicha percepción: una idea que – creíamos – se refería exclusivamente a la nación que hoy gobierna, pero que comienza a materializarse en extensión a todo el continente a través del nuevo imperialismo económico.

Ya varios teóricos, como Michel Foucault y Ludwig Wittgenstein, se han referido a cómo las palabras crean realidad. Foucault, en Las palabras y las cosas, escribe: “Los nombres de las cosas no son meras designaciones, sino que juegan un papel activo en la construcción de la realidad”. Por su parte, en la publicación póstuma de Wittgenstein Investigaciones filosóficas, el autor argumenta que el lenguaje influye profundamente en cómo percibimos y entendemos el mundo.

Es así como, a través de una nueva ola de imperialismo, Donald Trump pretende que Estados Unidos gobierne América, en coherencia tanto con esa respuesta habitual de los estadounidenses como con su propio eslogan de campaña.

Tras su reciente actuación en Venezuela, que derrocó y capturó al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, vemos emerger un gobierno estadounidense que intenta imponerse ante los demás países del continente americano. Más que un deseo de transformar regímenes de izquierda en gobiernos de derecha, se pone de manifiesto la aspiración de Donald Trump de que todo el territorio de América actúe bajo su dirección. En este contexto, solo importa que sigan las directrices del presidente estadounidense y respondan a sus intereses – principalmente económicos –.

En una entrevista con The New York Times realizada el miércoles de la semana pasada, Trump afirmó que su poder está limitado únicamente “por su propia moral” y “su propia mente”, dejando de lado el derecho internacional y otros controles sobre su capacidad para usar la fuerza militar para atacar, invadir o coaccionar a otras naciones.

La detención de Maduro es un claro ejemplo de este nuevo imperialismo, donde los recursos naturales, especialmente el petróleo, son las principales motivaciones detrás de las acciones de un país contra otro. Venezuela, con una de las mayores reservas de petróleo del mundo, se convierte en un blanco atractivo para un presidente que busca asegurar su dominio en el continente.

La intención de Trump no se limita a Venezuela. Su interés por Groenlandia, un territorio estratégico que controla una de las rutas navales más importantes del mundo y que también posee recursos naturales significativos, añade otra capa a este imperialismo en expansión. La ambición de Donald Trump de “gobernar” Groenlandia es parte de su visión para asegurar que América, en la concepción estadounidense, mantenga una hegemonía sobre el continente.

Ante esto, los riesgos para México son palpables. Como país vecino y con problemas de narcotráfico, ya fuimos mencionados como posible objetivo de expansiones militares estadounidenses. Además, México ya ha cedido ante las presiones de Trump: se extraditaron 55 criminales en 2025 y se desplegaron 10 mil Guardias Nacionales en la frontera. La presión para adoptar políticas alineadas con los intereses estadunidenses puede tener consecuencias graves para nuestra autonomía política y la forma en que se gestionan nuestras relaciones comerciales y diplomáticas.

En medio de este panorama, es esencial que México permanezca alerta ante la inminente amenaza de un imperialismo renovado; impulsado por recursos y ego. América – como continente – es diversa y solo podrá ser verdaderamente grande en la medida en que se actúe conforme a los organismos internacionales.