Precios del oro y la plata alcanzan nuevo récord: Se benefician de la ‘piñatiza’ entre Trump y la Fed

El pleito de Trump con la Fed ha beneficiado al oro y la plata. (Foto: Milan Jaros/Bloomberg)

El oro y la plata subieron a récords en un repunte generalizado de los metales, mientras el Departamento de Justicia de Estados Unidos amenazó a la Reserva Federal (Fed) con una acusación criminal, reavivando las preocupaciones sobre la independencia del banco central.

El oro superó los 4,600 dólares la onza, mientras que la plata superó los 86 dólares después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declarara que la posible acusación se produce en medio de “amenazas y presiones constantes” por parte de la administración para influir en las decisiones sobre las tasas de interés. El dólar se debilitó y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subieron ligeramente.

Las acciones de las empresas mineras también subieron. Hochschild Mining llegó a subir un 9.6 por ciento, mientras que la minera de plata Industrias Peñoles subió hasta un 12 por ciento.

Los repetidos ataques a la Fed por parte de la administración Trump fueron un factor clave que impulsó el oro y la plata a máximos consecutivos el año pasado, y este impulso parece que persistirá. Debilitar la capacidad de la institución para controlar la inflación lastraría el dólar y los bonos del Tesoro, lo que pondría de relieve el atractivo de los metales preciosos como reserva de valor.

¿Qué pasará con la denuncia contra la gobernadora Lisa Cook?

Un riesgo potencialmente mayor para la Reserva Federal se presenta el 21 de enero, cuando la Corte Suprema escuche los argumentos orales en el caso contra la gobernadora Lisa Cook.

Estrategas de Wells Fargo anticipaban una reacción mucho más contundente, con una posible caída del 2 por ciento del dólar si la Corte se pronuncia a favor de la administración Trump, que ha intentado despedir a Cook. Esto sería positivo para el oro, ya que su precio está expresado en la moneda estadounidense.

“Vemos una mayor interferencia de la Reserva Federal como un factor clave para el alza de los metales preciosos en 2026”, afirmó Carsten Menke, de Julius Baer. El mercado de la plata, de menor tamaño, es más sensible a las fluctuaciones de los tipos de interés y del dólar, por lo que es probable que reaccione con mayor fuerza a estas preocupaciones, añadió.

Los metales preciosos se ven impulsados ​​al alza por una confluencia de factores favorables, como la caída de las tasas estadounidenses, el aumento de las tensiones geopolíticas y la percepción de que Estados Unidos cejará en sus esfuerzos para controlar la inflación. Más de una docena de gestores de fondos afirmaron haber optado por no retirar demasiado dinero del oro, convencidos de su atractivo a largo plazo.

La posible acusación de la Fed “es un recordatorio de cuántas incertidumbres están manejando los mercados: la geopolítica, el debate sobre el crecimiento y las tasas, y ahora un nuevo recordatorio, impulsado por los titulares, de una prima de riesgo institucional”, dijo Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo Markets en Singapur.

El buen momento de la plata

La plata subió hasta un 8 por ciento el lunes a 86.2498 dólares la onza, un nuevo récord.

El metal blanco se disparó casi un 150 por ciento el año pasado, en parte debido a una histórica contracción de posiciones cortas. El dominante mercado spot de Londres ha experimentado una continua tensión, ya que el temor a los aranceles impide el flujo de suministros desde los abarrotados almacenes de EU, aunque los costes de financiación del metal se han reducido ligeramente esta semana.

“Prevemos que el déficit en el mercado de la plata continuará durante 2026, principalmente debido a una mayor demanda de inversión”, declaró BMI, una unidad de Fitch Solutions, en una nota el lunes. El consumo industrial también ha reducido el mercado físico a un nivel sin precedentes, añadió.

El frenesí especulativo en China ha impulsado el repunte de los metales en las últimas semanas, con operadores y fondos adinerados invirtiendo masivamente en materias primas como el níquel, el platino y la plata. El único fondo del país dedicado exclusivamente a la plata incluso tuvo que rechazar nuevos inversores, preocupado por un aumento de alto riesgo en las primas sobre el valor de sus activos subyacentes.