Demanda penal de Trump contra Powell y la Fed ‘debilita al dólar’: ¿Cuánto gana el peso HOY?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este lunes 12 de enero tras la nueva amenaza de Trump a la Fed.

La acusación penal del Departamento de Justicia contra Jerome Powell, presidente de la Fed, debilita al dólar en los mercados en la sesión de este lunes 12 de enero.

La demanda, revelada por Powell en un mensaje publicado el domingo 11 de enero, genera más dudas sobre la independencia de la Reserva Federal, blanco de las críticas de Donald Trump por no bajar más las tasas de interés.

¿Cómo está el tipo de cambio este 12 de enero?

El peso mexicano, que cotizó cerca de las 18 unidades, se aprecia 0.27 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.92 unidades, 6 centavos menos con respecto al cierre del viernes 9 de enero.

Krishna Guha, analista de Evercore, remarcó que los inversionistas han “aprendido a vivir con la intimidación de Trump a la Fed. A Powell solo le quedan cuatro meses como presidente de la Fed, no hay una amenaza inmediata de destitución y Powell se ha comprometido a seguir como hasta ahora”.

¿Qué sabemos de la acusación del Departamento de Justicia contra la Fed?

Jerome Powell afirmó que la Fed recibió citaciones del gran jurado del Departamento de Justicia, que amenazaban con una acusación penal.

Powell explicó que la medida estaba relacionada con su testimonio ante el Congreso en junio sobre las renovaciones en curso de la sede del banco central de EU.

“La amenaza de cargos criminales es una consecuencia de que la Reserva Federal fija las tasas de interés en función de nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente”, afirmó el líder de la Fed.

La independencia de la Reserva Federal respecto a los ‘caprichos’ de Trump es una premisa fundamental de los mercados estadounidenses, y cualquier cambio en esa percepción podría afectar la confianza.

Precio del dólar en los bancos este lunes

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 18.39 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.32 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.19 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.10 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas este lunes 12 de enero están el peso chileno con 1.07 por ciento; el rublo ruso con 0.72 por ciento; el rand sudafricano con 0.66 por ciento; el dólar neozelandés con 0.63 por ciento, y la corona sueca con 0.62 por ciento.

En la ‘otra cara de la moneda’, las divisas que más pierden ante el dólar son el won surcoreano con 0.54 por ciento; la rupia de Indonesia con 0.17 por ciento, y el shekel israelí con 0.13 por ciento.

