Aumento del IEPS sí pegará a la inflación en México: Estos son los pronósticos del Banxico

Banxico considera que los impuestos a bebidas azucaradas y aranceles a productos asiáticos pegarán en la inflación. (Foto: Bloomberg)

El Banco de México (Banxico) prevé que los aumentos de impuestos a las bebidas azucaradas y los nuevos aranceles sobre productos principalmente asiáticos, que entraron en vigor este año, solo tengan un efecto a corto plazo sobre la inflación en el futuro.

La evaluación surge de las minutas de la última decisión sobre la tasa de interés del banco del mes pasado, y refleja la opinión de la mayoría de los miembros de su junta.

Publicadas este jueves, las actas acompañan los datos de diciembre difundidos ese mismo día, que muestran que los precios al consumidor se aceleraron a un ritmo menor de lo esperado en el último mes de 2025.

A pesar de la preocupación por el doble impacto del aumento del IEPS y los nuevos aranceles a las importaciones en la tasa de aumento de los precios al consumidor, la mayoría de los cinco miembros de la junta del banco considera que el efecto será más efímero.

“Respecto del impacto sobre las perspectivas de inflación de las modificaciones al IEPS y del aumento de tarifas arancelarias en 2026, la mayoría consideró que se prevé que estos tengan efectos de una sola vez”, según la minuta.

Algunos miembros de la junta señalaron, como en actas anteriores, que la debilidad de la economía mexicana contribuye a moderar la inflación, mientras que la mayoría destacó la importancia de la disponibilidad de bienes alternativos para los consumidores en la evolución de los precios.

“La mayoría destacó que el traspaso de las medidas arancelarias a los precios dependerá de la disponibilidad de sustitutos, de la posibilidad de que las empresas puedan ajustar sus márgenes de ganancia y absorber parte de los costos, y de las condiciones de demanda”, señalan las actas.

Los datos completos de inflación de diciembre mostraron que los precios al consumidor subieron a un ritmo ligeramente inferior al previsto. La cifra se ubicó en 3.69 por ciento, por debajo de la estimación media de 3.75 por ciento de los economistas encuestados por Bloomberg.

¿Repuntará la inflación en México en 2026?

Algunos analistas anticipan un repunte de la inflación en el primer trimestre de este año debido a las subidas de impuestos, los nuevos aranceles a las importaciones y el reciente aumento del salario mínimo.

“Seguimos esperando que la inflación general aumente hasta 4.20 por ciento a finales de 2026, y que la inflación subyacente tienda a bajar hasta 4.00 por ciento en 2026”, afirmó Gabriel Casillas, director de economía latinoamericana de Barclays.

“Las cifras de inflación de las dos primeras semanas de enero comenzarán a reflejar el impacto del aumento de los impuestos especiales, sobre todo en los refrescos, así como la introducción de aranceles a las importaciones de países que no pertenecen al TLC”, añadió, en referencia a los países que no tienen un acuerdo de libre comercio con México.

Banxico redujo su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto, hasta 7 por ciento, el mes pasado, en el último de una serie de recortes destinados a impulsar una economía estancada que, según se espera, habría evitado por poco la recesión el año pasado, cuando se publiquen los datos de cierre a finales de este mes.

Banxico prevé una expansión del PIB de 1.1 por ciento este año y un crecimiento de 2 por ciento en 2027.

¿Cuántos recortes a la tasa lleva Banxico?

Los responsables de política monetaria del banco central han recortado la tasa de interés en una docena de decisiones consecutivas, iniciadas en marzo de 2024, cuando la tasa de interés clave se ubicaba en 11.25 por ciento.

La decisión del banco sobre la tasa de interés en diciembre fue dividida, ya que el vicegobernador Jonathan Heath votó a favor de pausar los ajustes ante la preocupación de que la inflación subyacente siga siendo elevada.

También ha sostenido que la inflación no bajará en el tercer trimestre de este año hasta cumplir el objetivo de inflación de 3 por ciento del banco central, con un margen de más o menos un punto porcentual.