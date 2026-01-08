Inflación ‘alivia’ a mexicanos en diciembre: Se desacelera a 3.69%, más de lo esperado por analistas

La inflación en México se desaceleró más de lo esperado en diciembre de 2025.

La inflación anual mexicana se desaceleró más de lo esperado en diciembre, lo que respaldó las decisiones de los responsables políticos de recortar su tasa de interés de referencia en su última reunión

Los precios al consumidor subieron un 3.69 por ciento en diciembre en comparación con el mismo mes del año anterior, según el instituto nacional de estadística. La cifra se situó por debajo de la estimación mediana del 3.75 por ciento de los analistas encuestados por Bloomberg y del 3.80 por ciento de noviembre.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y los combustibles, se desaceleró al 4.33 por ciento, en comparación con el 4.43 por ciento registrado en noviembre, y en línea con la estimación mediana. El banco central tiene como objetivo una inflación del 3 por ciento, con una variación de un punto porcentual.

¿Cómo quedaron las tasas de Banxico en diciembre de 2025?

Banxico, como se conoce a la autoridad monetaria, redujo los costos de endeudamiento en un cuarto de punto a 7 por ciento en diciembre, el duodécimo recorte consecutivo de tasas de las autoridades destinado a impulsar el crecimiento económico.

El mes pasado, el directorio del banco enfatizó que evaluará el momento oportuno para realizar ajustes adicionales en las tasas, comentarios que fueron ampliamente interpretados como una sugerencia de una pausa en su primera decisión de este año, fijada para el 5 de febrero.

La decisión de Banxico en diciembre estuvo dividida. El subgobernador Jonathan Heath votó por mantener las tasas estables debido a la preocupación de que la tasa subyacente se haya mantenido persistentemente alta. En su opinión, alcanzar la meta de inflación del 3 por ciento de Banxico para el tercer trimestre del próximo año no es realista.

Los responsables de las políticas del banco han expresado reiteradamente su preocupación por la lenta economía, una situación agravada por la incertidumbre que rodea a los aranceles estadounidenses sobre los productos mexicanos.

El producto interno bruto de México se contrajo un 0.2 por ciento en el tercer trimestre, en comparación con el mismo período del año anterior, tras estancarse en el segundo trimestre. La desaceleración económica representa un riesgo a la baja para la inflación.

Banxico redujo a la mitad su pronóstico de crecimiento económico para 2025 a solo 0.3 por ciento en un informe trimestral de inflación publicado el mes pasado, mientras que ve que la economía se expandirá 1.1 por ciento este año y 2 por ciento en 2027.

Victoria Rodríguez Ceja, titular de Banxico, señaló que no se espera una contracción económica en el cuarto trimestre una vez que se publiquen los datos oficiales, luego de la ligera contracción del trimestre anterior.