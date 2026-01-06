Banxico empezará despacio en 2026: Encuesta Citi prevé recorte de tasa hasta mayo

El Banco de México (Banxico) pausará en las próximas dos reuniones de decisión de política monetaria los ajustes a la tasa de interés, ya que el consenso de analistas contempla que será hasta mayo cuando recorte nuevamente, de acuerdo con la primera Encuesta Citi de Expectativas del año.

Así, los especialistas ven que el primer trimestre de este año la tasa seguirá en un nivel de 7.0 por ciento y sería hasta el 7 de mayo cuando recortarían en 25 puntos base.

“La mediana del pronóstico para la tasa al cierre de 2026 se mantuvo sin cambios en 6.50 por ciento, con estimaciones que van desde 7.0 por ciento hasta 6.0 por ciento. Para el cierre de 2027, la expectativa se sitúa en 6.50 por ciento, con estimaciones que van desde 7.0 por ciento hasta 5.50 por ciento”, indicó.

¿Cuál es la proyección de la inflación?

La cautela esperada por la autoridad monetaria estaría basada en un escenario con mayor inflación para este año. Las proyecciones para el comportamiento del indicador general aumentaron marginalmente a 4.0 por ciento, desde el 3.90 por ciento previo, y para la subyacente se espera el mismo nivel.

En tanto, para el cierre de 2027, las expectativas de inflación general y subyacente se ubicaron en 3.70 por ciento y 3.71 por ciento, respectivamente. Para el periodo 2028-2032, la previsión para la tasa de inflación anual promedio se mantuvo en 3.70 por ciento.

En cuanto al comportamiento de la economía, la proyección de crecimiento del PIB aumentó a 1.3 por ciento, desde el 1.2 por ciento para este año, con un rango de estimaciones que va de 0.6 por ciento a 1.8 por ciento. Para 2025 la proyección siguió en 0.4 por ciento.

Finalmente, los analistas que participaron en la Encuesta Citi de Expectativas dejaron sin cambios las perspectivas para que el tipo de cambio cierre este año en 19.00 pesos por dólar, con proyecciones que van desde 17.10 hasta 20.30. Para el cierre de 2027, el consenso espera un nivel de 19.50 unidades por billete verde.