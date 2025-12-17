Peso mexicano extenderá su racha positiva: Así cerrará el tipo de cambio en 2025, según Encuesta Citi

Las previsiones para el comportamiento del peso frente al dólar marcan una racha positiva, pues no solo se contempla una mayor apreciación al cierre de este 2025 de la que se esperaba para la moneda mexicana, sino que también las proyecciones de 2026 han mejorado.

La más reciente Encuesta Citi de Expectativas mostró que el consenso ahora proyecta el tipo de cambio en 18.37 pesos por dólar para el cierre de este año, desde 18.51 unidades por billete verde que se consideraba en la última encuesta.

No obstante, Banco Base, Barclays, Bradesco BBI y XP Investments estiman que podría estar en niveles de 18.0 pesos por dólar. Thorne & Associates y Signum Research tienen su previsión en 18.05; mientras que desde Banamex, Bankaool, Finamex y Kapital lo ven más en 18.10 pesos por dólar este fin de año.

“La mediana de las expectativas para el cierre de 2026 ahora se ubica en 19.00 desde 19.20 en la última encuesta”, indicó el documento, aunque BNP Paribas fue la institución más optimista al estimarlo en 18.0 pesos por dólar; en cambio, Mifel contempló un nivel de 20.30 unidades y Masari Casa de Bolsa en 20 pesos por billete verde.

En lo que respecta a las estimaciones de la economía, se mantuvieron en 0.4 por ciento para 2025, con estimaciones que van desde 0.1 por ciento hasta 1.1 por ciento; sin embargo, para 2026 disminuyó a 1.2 por ciento, desde 1.3 por ciento en relación con la encuesta previa.

Presiones inflacionarias en 2025

La Encuesta Citi de Expectativas reflejó que la proyección de la inflación general para el cierre de este año aumentó a 3.90 por ciento, desde 3.79 por ciento; y para el componente subyacente alcanzó 4.40 por ciento, desde 4.23 por ciento.

“Para el cierre de 2026, la mediana de la expectativa general disminuyó a 3.90 por ciento, desde 3.95 por ciento; mientras que la estimación de la inflación subyacente ahora se ubica en 4.00 por ciento, desde 3.89 por ciento”.

Al respecto, los analistas consultados siguen esperando un recorte de 25 puntos base en la tasa de referencia en la última reunión de política monetaria del Banco de México (Banxico) contemplada para este jueves 18 de diciembre.

Con ello, se espera que la tasa termine el año en 7.0 por ciento y para 2026 finalice en 6.50 por ciento. Santander México proyectó que Banxico no haga ningún recorte el próximo año; en tanto que BofA previó menor cautela del banco central para llevar el referencial hasta 6.0 por ciento.