Proceso de quiebra de Altos Hornos de México cumple plazos clave para preparar subasta de activos

El proceso de concurso mercantil de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (MINOSA) continúa desarrollándose con normalidad y dentro de los plazos establecidos por la ley, afirmó el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, quien señaló que las bases para la subasta de los activos de las siderúrgicas fueron entregadas en tiempo y forma

De acuerdo con la sindicatura, las bases fueron entregadas en el plazo de 48 horas, atendiendo lo ordenado por el Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Concursos Mercantiles, a cargo de la jueza Ruth Haggi Huerta García, lo que permitirá dar continuidad a una de las etapas clave del procedimiento.

“Los procedimientos inherentes se desarrollan normalmente y las bases para la subasta de los activos fueron presentadas en tiempo y forma por la sindicatura y dentro del plazo legal establecido”, precisó la sindicatura en relación con el estado actual del proceso de quiebra.

¿Qué sigue tras la revisión de las bases en el proceso de quiebra de Altos Hornos?

La sindicatura detalló que una vez concluida la revisión de dichas bases por parte de la autoridad judicial y, en su caso, aprobadas, el proceso avanzará hacia la emisión de la convocatoria y la posterior realización de la subasta, conforme a las determinaciones que adopte el juzgado especializado en concursos mercantiles.

“En el desarrollo de la actual etapa, una vez efectuada la revisión y aprobación de dichas bases, se procederá, en su caso, a la emisión de la convocatoria y la posterior realización de la subasta”, señaló el órgano encargado de la administración del proceso.

Descartan incertidumbre en proceso de quiebra de AHMSA

La sindicatura también descartó cualquier afectación derivada de la situación administrativa del tribunal, esto luego de que surgieran algunas versiones sobre una posible licencia de la jueza Ruth Haggi Huerta, quien desde 2023 se ha encargado del proceso de quiebra de la siderúrgica con sede en Monclova, Coahuila.

“Se precisa que la titular del tribunal a cargo del proceso de quiebra, licenciada Ruth Haggi Huerta, se encuentra en funciones tras haber solicitado una breve licencia”, detalló la sindicatura.

En este sentido, la sindicatura descartó que el proceso avance en un contexto de incertidumbre, por lo que el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez refrendó su compromiso de conducir el proceso con transparencia y estricto apego al marco legal

“La sindicatura refrenda su compromiso de conducir el proceso con transparencia, apego estricto al marco legal y mantendrá informadas a las partes interesadas conforme se vayan alcanzando resoluciones y avances relevantes dentro del procedimiento”, agregó.

La venta de activos de AHMSA y su filial MINOSA es importante, dado que los recursos obtenidos serán destinados para pagar la deuda de 61 mil millones de pesos, entre obligaciones financieras, adeudos con instancias gubernamentales e incumplimientos con trabajadores y proveedores.