Reto de influencers de ‘MasterChef 24/7′ EN VIVO HOY: Lista de participantes, cómo votar y dónde ver

Los influencers permanecerán 24 horas dentro de las instalaciones de MasterChef 24/7 para competir por un lugar en el reality. (Foto: IA Gemini / Cortesía MasterChef).

La nueva temporada de MasterChef México 2026 arranca con una dinámica especial que involucra a creadores de contenido y a la audiencia para ganar un lugar como concursante en el reality culinario.

Antes del estreno oficial de MasterChef 24/7, 14 influencers llegaron a las instalaciones del llamado Mundo de MasterChef para participar en una experiencia de 24 horas transmitida en tiempo real, donde enfrentan dinámicas, recetas y evaluaciones similares a las de los concursantes seleccionados en casting.

La mecánica, realizada en colaboración con TikTok del 14 al 15 de mayo, define a su ganador gracias a la votación del público.

Además, el reto de influencers funciona como una introducción al nuevo formato del programa, el cual permitirá seguir la actividad de los participantes en una transmisión ininterrumpida.

MasterChef 24/7 estrenará su nueva temporada el próximo 17 de mayo por Azteca UNO y plataformas digitales. (Foto: Cortesía MasterChef). (J A FLORES)

Lista de influencers participantes en MasterChef 24/7

Estos son los creadores de contenido que participan en el reto especial de TikTok:

La Abue Angie

Mauricio Riveroll

Alex Durán

Denisse Castillo

Alee López

Axel Armijo

Ale Hervi

Marlife

Ale Castellanos

Cecia Loaiza

Liza Báez

Julio Vázquez

Susy Mouriz

Mariana Ávila

Desde días previos al arranque del reto, varios de los creadores comenzaron a pedir apoyo en redes sociales para obtener votos y conseguir un lugar definitivo en la temporada 2026 de MasterChef México.

Reto de influencers de Tik Tok: ¿Cómo votar en ‘MasterChef 24/7′ por tu favorito?

La audiencia decide qué creador de contenido obtendrá un lugar dentro de MasterChef 24/7. Para participar en las votaciones, solo debes seguir estos pasos:

Entrar al sitio oficial de votaciones de MasterChef México: masterchefmx.tv/vota Buscar la sección del reto de influencers de MasterChef 24/7. Revisar las fotografías y nombres de los participantes. Seleccionar a tu creador de contenido favorito. Confirmar tu voto desde tu celular o computadora. Puedes votar hasta 10 veces por día y repartir tus votos entre varios influencers.

Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera regresarán como jueces en la edición 2026 de MasterChef México 24/7. (Foto: Cortesía MasterChef). (J A FLORES)

¿Dónde ver EN VIVO el reto TikTok de MasterChef 24/7?

La experiencia especial de influencers puede seguirse en la sección de MasterChef 24/7 en la plataforma de TV Azteca.

La transmisión comienza el jueves 14 de mayo a la 1:00 de la tarde y concluye el viernes 15 de mayo a la misma hora, después de 24 horas continuas de convivencia y retos culinarios.

La cobertura es exclusiva por internet durante esta dinámica previa. Posteriormente, el formato completo de MasterChef 24/7 también estará disponible mediante Disney+ y TV Azteca en Vivo.

Además del portal oficial, TV Azteca informó que también hay información y actualizaciones en la cuenta oficial de TikTok de MasterChef México (@masterchefmx), así como en la app de Azteca UNO.

¿Cuándo se estrena MasterChef México 2026?

El estreno oficial de MasterChef México 2026 está programado para el domingo 17 de mayo a las 8:00 de la noche por la señal de Azteca UNO.

La edición 2026 tendrá como conductora a Claudia Lizaldi, mientras que el panel de jueces estará integrado por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera.

La producción ha presentado esta temporada como un formato con acceso permanente a la convivencia de los participantes, además de contenido adicional en plataformas digitales y redes sociales oficiales.