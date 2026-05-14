Inhabilitan a funcionarios del Banco del Bienestar por retirar 275 mil pesos de cuentas de usuarios

Funcionarios del Banco del Bienestar reciben 10 años de inhabilitación por presunto fraude. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Cuartoscuro | Shutterstock)

Tres funcionarios del Banco del Bienestar (Banbien) recibieron una inhabilitación de 10 años, informó la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Una investigación del Órgano Interno de Control (OIC) del Banbien acreditó retiros de cuentas bancarias de cuentahabientes sin autorización de los usuarios, por un monto superior a 275 mil pesos.

Se trata de Juan D., exsubjefe de área; Orlando P., exauxiliar de sucursal, y Marco M., exasistente administrativo. Los tres recibieron una inhabilitación de 10 años para desempeñar empleos, cargos públicos o comisiones en el servicio público, además de sanciones económicas que oscilan entre 25 mil y 250 mil pesos.

“El combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad. Denunciar cuando se es testigo de un acto de corrupción no solo es un derecho: es también un deber cívico para proteger los recursos públicos”, escribió la dependencia.

Recordar que Banbienestar es la institución donde miles de personas reciben los apoyos económicos que el gobierno federal entrega, desde adultos mayores hasta mujeres mayores de 60. Recursos que no superan los 10 mil pesos por persona.

Estos no fueron los únicos funcionarios sancionados. La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno también informó sobre la inhabilitación de un funcionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Víctor R., exsubadministrador de Servicio al Contribuyente, recibió una inhabilitación de un año por una falta considerada menor.

De acuerdo con la investigación del Órgano Interno de Control, el exfuncionario asignó de manera irregular citas para trámites con datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial de la institución.

La dependencia no aclaró cuál era el beneficio que obtenía Víctor R. al facilitar y agilizar citas para algunas personas.

Precisó que, en cualquiera de los casos, las personas sancionadas tienen derecho a impugnar la resolución de la Secretaría; sin embargo, la institución aseguró que defenderá las resoluciones “con la misma firmeza con que fueron investigados”.

Los nombres de los funcionarios sancionados deberán aparecer en el portal de Servidores Públicos Sancionados, administrado por la misma dependencia.

¿Dónde se puede denunciar algún acto de corrupción?

La dependencia, encabezada por Raquel Buenrostro, invitó a la ciudadanía a denunciar irregularidades cometidas por funcionarios públicos y puso a disposición la página web sidec.buengobierno.gob.mx.

“Quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias”, advirtió la dependencia.

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno también se encarga de sancionar a empresas que incumplen procesos de licitación.