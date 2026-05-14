‘My president’: Así fue el encuentro de U2 con Claudia Sheinbaum

La visita de U2 a la Ciudad de México no solo incluyó la grabación de su nuevo video musical en calles del Centro Histórico. Este jueves 14 de mayo, los integrantes de la agrupación irlandesa también participaron en la Asamblea General de la Street Child World Cup 2026, donde coincidieron con la presidenta Claudia Sheinbaum en el Teatro Hidalgo del IMSS.

Claudia Sheinbaum, quien en días pasados se reunió con BTS en Palacio Nacional, subió al escenario para saludar a jóvenes participantes de la competencia internacional enfocada en inclusión social y derechos de las infancias. Lo hizo acompañada por Bono y The Edge, integrantes de la agrupación irlandesa.

Bono y The Edge integrante de la banda U2 asistieron a la Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle, que se realizó en el Teatro Hidalgo y a la cual tambien asistió la presidenta Claudia Sheinbaum. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

Tanto la mandataria como los músicos saludaron a los asistentes antes de descender del escenario. Fue en ese momento cuando Bono pronunció la frase “My president” (“Mi presidenta”) seguida de un abrazo con Sheinbaum.

La presencia de la banda en el evento estuvo relacionada con el respaldo de U2 a la Street Child World Cup, torneo que reúne a jóvenes de entre 14 y 17 años provenientes de más de 30 países. La edición 2026 se realizó en México del 9 al 14 de mayo.

En un comunicado previo, Larry Mullen Jr., cofundador de U2, describió a Street Child United como “una pequeña ONG con una gran energía para niños con todo el talento y sin acceso. Nuestra banda es orgullosa patrocinadora”.

La visita de U2 a CDMX incluyó grabaciones en el Centro Histórico

La presencia de U2 en México comenzó días antes con la grabación del videoclip de ‘Street of Dreams’, tema incluido en su próximo álbum de estudio.

Las grabaciones se realizaron en calles cercanas a la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Para el rodaje, la banda utilizó un autobús escolar intervenido con graffiti por el artista mexicano Chavis Mármol.

En la parte frontal del vehículo podía leerse “La calle de los sueños”, referencia directa al título de la canción. Fans mexicanos fueron convocados por correo electrónico y redes sociales para participar en las tomas realizadas entre las calles República de Brasil y República de Colombia.

La propia banda compartió imágenes del proyecto acompañadas del mensaje: “Tomamos un autobús en Ciudad de México con destino a la calle de los sueños. La justicia es una obsesión, el amor es una procesión por la calle de los sueños”.

Un vecino de CDMX abrió su casa para ayudar a U2

Durante una de las jornadas de grabación, la lluvia y tormentas eléctricas afectaron parte de la producción. De acuerdo con un video difundido por la agrupación, el generador utilizado para el rodaje sufrió daños debido al clima.

Tras el incidente, un vecino de la zona permitió que Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. ingresaran a su departamento mientras continuaban las actividades.

En las imágenes compartidas por la banda se observa a los músicos entrar al inmueble mientras una familia cenaba. “¡Hola, muchas gracias!”, dijeron los integrantes al ingresar al lugar.

Posteriormente, los músicos salieron al balcón del departamento para saludar a seguidores que permanecían en calles cercanas del Centro Histórico. Desde ahí continuaron interpretando fragmentos musicales mientras decenas de personas observaban la escena desde la vía pública.

La banda irlandesa, U2, integrada por Bono, The Edge y Adam Clayton, continúa con la grabación de su video musical en las calles del Centro Histórico de la capital del país. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

Clara Brugada invita a U2 a tocar en el Zócalo

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, también sostuvo un encuentro con los integrantes del grupo.

A través de redes sociales, Brugada invitó a U2 a dar un concierto en el Zócalo: “Esta es una invitación para que puedan tocar en nuestra maravillosa plaza que es el Zócalo. Son bienvenidos, nos encantaría mucho”, dijo la funcionaria mientras entregaba un documento a Bono.

El vocalista respondió que a la banda le gustaría “comenzar su nueva gira en Ciudad de México”.

En otra publicación, Brugada escribió: “Recibir a U2 en nuestra capital es celebrar la música, el encuentro y la emoción que se vive en cada rincón de esta ciudad. Somos una ciudad abierta al mundo, vibrante y llena de historias que se comparten desde el escenario hasta sus calles”.

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno, se reunió con la banda Irlandesa U2 y su líder Bono, los músicos están en México grabando un videoclip en las calles del Centro Histórico. FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM (Gobierno de la Ciudad de México)

¿Cuándo sale ‘Street of Dreams’, la nueva canción de U2?

‘Street of Dreams’ formará parte del próximo álbum de estudio de U2, cuyo lanzamiento está previsto para finales de 2026.

El proyecto llega después del EP Days of Ash, publicado por sorpresa en febrero pasado tras nueve años sin música inédita de la banda.

En aquel lanzamiento, el grupo describió el material como “una respuesta a la actualidad, inspirado en las numerosas personas extraordinarias y valientes que luchan en el frente por la libertad”.

La agrupación formada en Dublín en 1976 está integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. En los últimos meses, el grupo ha vinculado parte de su trabajo reciente con temas sociales y políticos internacionales.

Con información de EFE