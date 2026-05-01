‘Llamó al presidente’: El día que el papá de Jaime Camil convenció a U2 para que volviera a México

Jaime Camil afirmó que su papá logró tranquilizar al cantante Bono tras una visita en la que le preparó una paella. (Foto: Cuartoscuro/ Shutterstock)

U2, la banda de rock irlandesa, y México tienen una larga historia que comenzó a inicios de la década de los 90; sin embargo, la relación no siempre ha sido buena. Durante 9 años, el cantante Bono y compañía optaron por evitar nuestro país.

Todo sucedió luego del concierto que los intérpretes de ‘With or Without You’ brindaron en 1997. U2 llegó al entonces Foro Sol con su gira PopMart Tour, en donde dieron dos fechas.

No obstante, para la siguiente ocasión, Bono decidió no regresar a México, debido a que se encontraba molesto por una situación que se suscitó durante los conciertos de 1997. Fue en ese momento cuando el empresario Jaime Camil Garza supuestamente intervino.

Jaime Camil asegura que su papá fue clave para que U2 volviera a México. (Foto: Cuartoscuro) (Rogelio Morales Ponce)

¿Por qué Bono de U2 no quería regresar a México?

Jordi Puig, el creador del Vive Latino, compartió en una entrevista con el canal de YouTube de Javier Paniagua que la molestia de Bono con México comenzó en 1997, debido a una discusión entre su equipo y una persona que iba acompañada por guardias del Estado Mayor Presidencial.

El productor explica que la pelea llegó a su punto más alto cuando la persona subió a su camioneta acompañada por los guardias de seguridad, luego de que un miembro del staff intentó detener el vehículo.

“Obviamente no se detuvieron mucho, no es que lo hayan atropellado, pero sí lo aventaron”, explicó Jordi en la conversación. Cuando Bono se enteró de lo que había pasado al finalizar su concierto, decidió evitar México en sus giras.

“Pasó el siguiente concierto y fue cuando Bono dijo: ‘no voy a México’”, dijo. Fue así que en 2001, U2 organizó la gira mundial Elevation Tour con motivo del lanzamiento del álbum All That You Can’t Leave Behind, pero no llegó a nuestro país.

¿Cómo Jaime Camil Garza convenció a Bono de regresar a México?

Jaime Camil Garza —suegro del político Sergio Mayer— fue ampliamente conocido por su trabajo como empresario, pero, lejos de los negocios, el padre del actor Jaime Camil tenía fuertes conexiones con la industria del entretenimiento.

Tal es así que el protagonista de La fea más bella afirma que su papá fue el responsable de que el cantante Bono accediera a que U2 regresara a México, luego del disgusto que se llevó en 1997.

En una entrevista con Sale el Sol, Jaime Camil explicó que años después él estaba en Acapulco y una de sus amigas le comentó que Bono también se encontraba en la playa. Al saberlo, lo invitó a ir a su casa y el artista accedió.

“Lo traemos a la casa, mi papá le hace una paella, mi papá era súper encantador y todo el mundo lo amaba y lo quería, y le dice: ‘¿Por qué no vienes a México? Es el mejor público, no te hagas’”, recuerda que le dijo a Bono.

Jaime Camil asegura que su papá puso en contacto al presidente y a Bono. (Foto: Cuartoscuro) (Isabel Mateos Hinojosa)

Camil Garza le dijo al cantante que, además, en nuestro país estaba la mayor parte de sus oyentes, los cuales en ese momento se podían medir a través de la cantidad de discos que compraban.

“El 80% de los DVD de U2 son de México. Es el mejor público del universo”, dijo. Para mediar la situación, Jaime Camil Garza llamó al presidente, quien le propuso a Bono poner fin al disgusto.

“Mi papá le habló al presidente, le pasó a Bono y el presidente le pidió una disculpa: ‘hay que limar asperezas’, y liman asperezas (...) Ya ahí cierran el trato y (U2) regresa a México”, comentó el actor.

A 9 años de su último concierto en México, U2 regresó al país con su gira Vertigo Tour, con la cual ofrecieron shows en Monterrey y en la Ciudad de México, aunque en esta ocasión fue en el entonces Estadio Azteca.