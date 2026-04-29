SCJN falla a favor de Diego Luna: Amparan al actor por uso no autorizado de su imagen en anuncio de whisky

El actor Diego Luna fue indemnizado en una resolución de la SCJN (Foto: Cuartoscuro).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló en favor del director y actor Diego Luna en un caso legal contra la empresa Diageo México por el uso sin consentimiento de su imagen, y la de su familia, en un anuncio de Johnnie Walker.

El Pleno de la Corte resolvió un amparo en favor de Luna, que deberá recibir al menos el 40% correspondiente al “importe del precio de venta al público que las demandadas hayan obtenido por la venta del tipo y marca de bebida alcohólica en México durante el periodo de transmisión del comercial”, según se lee en el Amparo Directo en Revisión 6448/2025.

El litigio, que data desde hace más de 14 años, fue resuelto por unanimidad por la SCJN, que devolvió el asunto al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cual ya había resuelto el caso en favor de Luna agosto de 2025.

Esto, ya que deberán ajustar el monto “descontando los múltiples costos de elaboración, manufactura y demás gastos atinentes al producto, hasta llegar a su venta al consumidor final”, y el cual será calculado con ayuda de peritos.

La campaña estuvo al aire en 2011. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM (Fernando Carranza García)

En tanto, el periodo por el que deberá ser indemnizado el actor de Andor, corresponde al tiempo en que se mantuvo pública la campaña publicitaria, es decir, en un periodo que comprende de agosto a septiembre del 2011.

“El uso comercial de la imagen ajena tiene consecuencias jurídicas que no pueden diluirse mediante cálculos contables”, dijo el ministro Arístides Guerrero García en declaraciones recogidas por La Jornada.

¿Por qué no se indemnizará por la imagen de su hijo menor de edad?

Por otro lado, abrieron la puerta a una nueva demanda por el uso de la imagen del hijo de Diego Luna, menor de edad. Aunque plantearon que el uso de su imagen va en contra del interés superior de la niñez y de que debería ser considerado como parte de la indemnización, esto no fue reclamado en el juicio original.

“No debemos perder de vista que la suplencia de la queja en favor de menores de edad operaría si figuran como parte en el juicio de amparo. Y en el caso, el quejoso solo es el actor en este juicio y no es el menor de edad”, dijo la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

En este tema, el ministro Irving Espinosa Betanzo mencionó la posibilidad de promover un juicio por el uso de su imagen con fines comerciales del menor, de modo que la posible indemnización sea entregada a él y no a su padre.

Diego Luna acusó el uso de su imagen y la de su familia sin autorización. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM (Fernando Carranza García)

“Esta solución pasaría por dar intervención a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, o bien a su homóloga del orden federal. Desde mi perspectiva reconocería a la niñez implicada como un sujeto propio de derechos y permitiría la valoración de los daños a su esfera jurídica”, expresó.

La ministra María Estela Ríos González reconoció que, aunque la protección de las infancias no era parte del caso, “sí es indebido que se haya hecho uso de su imagen” y dejó en claro que los integrantes del Pleno mostraban su sensibilidad por el tema.

En 2021, el actor Gael García Bernal fue indemnizado por un caso muy similar que estuvo relacionado con la misma campaña, ‘Caminando con Gigantes’.