Gustavo Petro y Daniel Noboa podrían verse las caras tras desencuentros entre ambos

Petro propone a Noboa un encuentro fronterizo y le pide que "deje de creer en mentiras"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso este miércoles a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, un encuentro en la frontera común luego de que éste lo acusara de promover una incursión guerrillera en su país.

“Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras”, escribió Petro en X citando un mensaje en el que Noboa afirma que fue informado de una presunta incursión de guerrilleros en Ecuador “impulsada” por el Gobierno de Colombia.

Según Noboa, “varias fuentes” le informaron “de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro”.

Este episodio se suma a una serie de desencuentros que han llevado a un deterioro de la relación bilateral y que comenzó con la imposición de aranceles de Ecuador a los productos importados de Colombia, argumentando poca colaboración del Gobierno de Petro en materia de seguridad en la frontera de 586 kilómetros que comparten los dos países.

Con ese argumento, el Gobierno de Ecuador anunció en febrero la imposición de un arancel inicial del 30 % a varios productos colombianos, medida que fue ampliándose de forma escalonada hasta alcanzar el 100 % para un amplio grupo de bienes a partir del 1 de mayo.

Ecuador justificó la medida en la necesidad de proteger su producción nacional y en cuestionamientos a la cooperación de Colombia para cuidar la zona limítrofe en la que proliferan distintos grupos de las disidencias de las FARC y bandas de narcotraficantes.

Colombia ha manifestado su rechazo a estas medidas por considerarlas contrarias a los acuerdos comerciales vigentes en la Comunidad Andina y evaluado acciones diplomáticas y comerciales, incluida la posibilidad de acudir a mecanismos de solución de controversias y reforzar controles a importaciones, y aunque inicialmente respondió con aranceles, no los ha elevado al 100 %.

Las tensiones entre Colombia y Ecuador

Las tensiones también se han visto alimentadas por acusaciones cruzadas sobre distintos asuntos e incluso los dos gobiernos llegaron a llamar a consultas a sus embajadores hace una semanas.

A mediados de este mes, Noboa aseguró a la revista colombiana Semana que durante una visita a la ciudad ecuatoriana de Manta, en mayo de 2025, Petro “se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con alias Fito”, aunque precisó que no podía confirmar un encuentro directo con ese cabecilla criminal.

El movimiento político Revolución Ciudadana, citado por Noboa, es liderado por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), actualmente en la oposición.

Petro rechazó esas afirmaciones, las calificó de calumniosas y anunció acciones legales contra Noboa.

Alias Fito, líder de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros, se fugó de una cárcel en enero de 2024, hecho que desencadenó una ola de violencia en Ecuador y llevó al Gobierno de Noboa a declarar el conflicto armado interno contra organizaciones criminales.

Tras ser recapturado en junio de 2025, fue extraditado a Estados Unidos en julio de ese año y se convirtió en el primer gran narcotraficante ecuatoriano juzgado en una corte de Nueva York.

La última vez que Petro y Noboa se vieron cara a cara fue cuando el mandatario colombiano asistió en Quito a la posesión presidencial del ecuatoriano, tras lo cual hizo el polémico viaje a Manta