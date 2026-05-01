‘Turbulencias’ para Mexicana de Aviación: Perdió 2.5 millones de pesos al día durante 2025

El Gobierno de Sheinbaum concretó la compra de 20 aviones de la brasileña Embraer para la aerolínea Mexicana.

Mexicana de Aviación no pudo ‘levantar el vuelo’ durante 2025 y acumuló pérdidas operativas por 941 millones de pesos de acuerdo con los estados financieros de la empresa consultados por El Financiero.

Mexicana, que es una paraestatal controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional, perdió diariamente 2.5 millones de pesos durante el año pasado.

Según los estados de resultados anuales, Mexicana de Aviación acumuló ingresos por 462 millones de pesos en 2025, un crecimiento del 20 por ciento respecto a 2024.

¿Cuál fue el problema? Los costos operativos de la Aerolínea del Estado Mexicano, es decir, el dinero utilizado para su funcionamiento, rebasaron los mil 403 millones de pesos durante el año pasado.

De esta manera, por cada peso ingresado, Mexicana de Aviación requirió tres para mantenerse en vuelo.

Mexicana de Aviación falla en meta de 2025: No duplicó sus operaciones

Las pérdidas operativas no consideran los subsidios ni la transferencia de recursos del Gobierno con la que la paraestatal aérea se mantuvo en vuelo durante 2025, año en el que empezó a recibir las 20 aeronaves que adquirió a la empresa brasileña Embraer.

De acuerdo con el dictamen independiente a los estados de resultados, Mexicana tenía presupuestado duplicar la cantidad de operaciones en 2025, pero esto no ocurrió debido a problemas con la entrega de aeronaves, además de la cancelación de contratos con la aerolínea TAR.

“La meta planteada consideró la operación de rutas atendidas por un operador externo y la incorporación de cinco aeronaves durante el ejercicio. Sin embargo, el término del contrato con dicho operador y el retraso en la entrega de aeronaves redujeron la capacidad operativa de la aerolínea”, refiere el documento consultado por El Financiero.

Pese a no estar registrados como subsidios ni transferencias, Mexicana de Aviación recibió un flujo de efectivo de 2 mil 807 millones de pesos para poder realizar sus operaciones durante 2025.

Este esquema está siendo utilizado por la mayoría de las paraestatales, las cuales reciben recursos del erario público u obtenidos por el cobro de tarifas para garantizar sus operaciones, pero sin ser catalogados como subsidios o transferencias directas.

¿Cuántos pasajeros han viajado por Mexicana de Aviación?

Con corte a abril de 2026, la Aerolínea del Estado Mexicano ha transportado a 953 mil pasajeros, explicó el director general Leonardo Ávilal en la conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum.

“Desde el punto de vista operativo, Mexicana ha acumulado más de 19 mil 900 horas de vuelo en más de 14 mil 400 vuelos comerciales en todo el territorio nacional, en el cual Mexicana tiene presencia en sus 14 destinos”, apuntó.

El director general de Mexicana destacó que la aerolínea llega a destinos que no son cubiertos por otras empresas, como Palenque, Chiapas; Ixtepec, Oaxaca, o Ciudad Victoria, Tamaulipas.

“Esos destinos que son importantes, pero, sobre todo, para generar una conectividad, no solamente de personas, sino también de oportunidades, pero también de bienes y servicios, que obviamente eso genera una cadena de valor para fomentar el desarrollo económico”, comentó en Palacio Nacional.