Frente frío 48 ahuyenta onda de calor en el país: ¿Cuáles estados esperan altas temperaturas y lluvias?

Adiós a la onda de calor en México por la llegada del frente frío 48 a partir de este viernes 1 de mayo, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El frente frío 48 ingresará sobre el noreste del país y tendrá interacción con un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica, la corriente en chorro subtropical y una vaguada que ocasionará lluvias fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en Sonora, Chihuahua y Coahuila.
Por dichas condiciones habrá intervalos de chubascos con lluvias fuertes en el norte y noreste de Sonora, norte de Chihuahua y norte de Coahuila.
Mientras que los intervalos de chubascos ocurrirán en Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas. Las lluvias aisladas serán en Baja California, Baja California Sur y Oaxaca.
¿Dónde se resentirán los efectos del frente frío 48?
Ante la presencia del frente frío 48 habrá temperaturas bajo cero, de -5 a 0 grados con heladas en la madrugada.
Las zonas afectadas serán las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
Mientras que las temperaturas mínimas de 0 a 5 grados serán en las zonas serranas del Estado de México y Tlaxcala.
Dichas condiciones ocurrirán desde la madrugada del viernes y también a partir de las primeras horas del fin de semana a partir del sábado 2 de mayo.
¿Cuáles son los estados que se ‘asarán’ este 1 de mayo?
A pesar de que termine la onda de calor, habrá ambiente de caluroso a extremadamente caluroso en las siguientes regiones del país:
- Aguascalientes.
- Sur de Zacatecas.
- Oeste de Durango.
- Centro de Sinaloa.
- Norte de Nayarit.
- Centro, sur y suroeste de Jalisco.
- Michoacán.
- Guerrero.
- Morelos.
- Oeste del Estado de México.
- Centro, sur y suroeste de Guanajuato.
- Sureste y suroeste de Puebla.
- Centro de Veracruz.
- Centro, sur y este de Oaxaca.
- Norte, centro y oeste de Chiapas.
- Nuevo León.
- Tamaulipas.
- San Luis Potosí.
- Colima.
- Ciudad de México.
- Querétaro.
- Hidalgo.
- Tlaxcala.
En el noroeste de Guerrero alcanzarán temperaturas máximas mayores a 45 grados, mientras que las temperaturas de 40 a 45 grados serán en las siguientes entidades:
- Sur de Sonora.
- Oeste de Durango.
- Norte y centro de Sinaloa.
- Suroeste de Chihuahua.
- Suroeste de Coahuila.
- Este de Nuevo León.
- Centro, oeste y suroeste de Tamaulipas.
- Centro de San Luis Potosí.
- Sur y suroeste de Jalisco.
- Oeste y suroeste de Michoacán.
- Sureste y este de Oaxaca.
- Oeste de Chiapas.
- Sur de Morelos.
- Noreste de Guanajuato.
- Norte de Querétaro.
- Norte de Hidalgo.
- Norte y suroeste de Puebla.
- Centro y sur de Veracruz.
- Norte de Campeche.
- Oeste de Yucatán.
- Oeste de Quintana Roo.
Las temperaturas de 35 a 40 grados serán en las siguientes zonas del país:
- Sur de Baja California sur.
- Sur de Zacatecas.
- Aguascalientes.
- Nayarit.
- Colima.
- Suroeste del Edomex.
- Tabasco.
Los estados con temperaturas de 30 a 35 grados serán el noreste de Baja California, CDMX y Tlaxcala.