Frente frío 48 ahuyenta onda de calor en el país: ¿Cuáles estados esperan altas temperaturas y lluvias?

Las altas temperaturas ocasionadas por la onda de calor en México 'cederán' con la llegada del frente frío 48.

Adiós a la onda de calor en México por la llegada del frente frío 48 a partir de este viernes 1 de mayo, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El frente frío 48 ingresará sobre el noreste del país y tendrá interacción con un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica, la corriente en chorro subtropical y una vaguada que ocasionará lluvias fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Por dichas condiciones habrá intervalos de chubascos con lluvias fuertes en el norte y noreste de Sonora, norte de Chihuahua y norte de Coahuila.

Mientras que los intervalos de chubascos ocurrirán en Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas. Las lluvias aisladas serán en Baja California, Baja California Sur y Oaxaca.

¿Dónde se resentirán los efectos del frente frío 48?

Ante la presencia del frente frío 48 habrá temperaturas bajo cero, de -5 a 0 grados con heladas en la madrugada.

Las zonas afectadas serán las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Mientras que las temperaturas mínimas de 0 a 5 grados serán en las zonas serranas del Estado de México y Tlaxcala.

Dichas condiciones ocurrirán desde la madrugada del viernes y también a partir de las primeras horas del fin de semana a partir del sábado 2 de mayo.

¿Cuáles son los estados que se ‘asarán’ este 1 de mayo?

A pesar de que termine la onda de calor, habrá ambiente de caluroso a extremadamente caluroso en las siguientes regiones del país:

Aguascalientes.

Sur de Zacatecas.

Oeste de Durango.

Centro de Sinaloa.

Norte de Nayarit.

Centro, sur y suroeste de Jalisco .

. Michoacán.

Guerrero.

Morelos.

Oeste del Estado de México .

. Centro, sur y suroeste de Guanajuato.

Sureste y suroeste de Puebla .

. Centro de Veracruz.

Centro, sur y este de Oaxaca .

. Norte, centro y oeste de Chiapas.

Nuevo León .

. Tamaulipas.

San Luis Potosí.

Colima.

Ciudad de México .

. Querétaro.

Hidalgo .

. Tlaxcala.

En el noroeste de Guerrero alcanzarán temperaturas máximas mayores a 45 grados, mientras que las temperaturas de 40 a 45 grados serán en las siguientes entidades:

Sur de Sonora.

Oeste de Durango .

. Norte y centro de Sinaloa.

Suroeste de Chihuahua.

Suroeste de Coahuila.

Este de Nuevo León .

. Centro, oeste y suroeste de Tamaulipas.

Centro de San Luis Potosí .

. Sur y suroeste de Jalisco.

Oeste y suroeste de Michoacán .

. Sureste y este de Oaxaca.

Oeste de Chiapas .

. Sur de Morelos.

Noreste de Guanajuato .

. Norte de Querétaro.

Norte de Hidalgo.

Norte y suroeste de Puebla.

Centro y sur de Veracruz .

. Norte de Campeche.

Oeste de Yucatán.

Oeste de Quintana Roo.

Las temperaturas de 35 a 40 grados serán en las siguientes zonas del país:

Sur de Baja California sur.

Sur de Zacatecas .

. Aguascalientes.

Nayarit .

. Colima.

Suroeste del Edomex .

. Tabasco.

Los estados con temperaturas de 30 a 35 grados serán el noreste de Baja California, CDMX y Tlaxcala.