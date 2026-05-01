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Frente frío 48 ahuyenta onda de calor en el país: ¿Cuáles estados esperan altas temperaturas y lluvias?

El fin de la onda de calor será a partir de este viernes 1 de mayo, por lo que en distintos estados habrá lluvias fuertes.

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. Las altas temperaturas ocasionadas por la onda de calor en México 'cederán' con la llegada del frente frío 48. (Mario Jasso)
Por Redacción

Adiós a la onda de calor en México por la llegada del frente frío 48 a partir de este viernes 1 de mayo, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El frente frío 48 ingresará sobre el noreste del país y tendrá interacción con un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica, la corriente en chorro subtropical y una vaguada que ocasionará lluvias fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Por dichas condiciones habrá intervalos de chubascos con lluvias fuertes en el norte y noreste de Sonora, norte de Chihuahua y norte de Coahuila.

Mientras que los intervalos de chubascos ocurrirán en Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas. Las lluvias aisladas serán en Baja California, Baja California Sur y Oaxaca.

¿Dónde se resentirán los efectos del frente frío 48?

Ante la presencia del frente frío 48 habrá temperaturas bajo cero, de -5 a 0 grados con heladas en la madrugada.

Las zonas afectadas serán las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Mientras que las temperaturas mínimas de 0 a 5 grados serán en las zonas serranas del Estado de México y Tlaxcala.

Dichas condiciones ocurrirán desde la madrugada del viernes y también a partir de las primeras horas del fin de semana a partir del sábado 2 de mayo.

¿Cuáles son los estados que se ‘asarán’ este 1 de mayo?

A pesar de que termine la onda de calor, habrá ambiente de caluroso a extremadamente caluroso en las siguientes regiones del país:

  • Aguascalientes.
  • Sur de Zacatecas.
  • Oeste de Durango.
  • Centro de Sinaloa.
  • Norte de Nayarit.
  • Centro, sur y suroeste de Jalisco.
  • Michoacán.
  • Guerrero.
  • Morelos.
  • Oeste del Estado de México.
  • Centro, sur y suroeste de Guanajuato.
  • Sureste y suroeste de Puebla.
  • Centro de Veracruz.
  • Centro, sur y este de Oaxaca.
  • Norte, centro y oeste de Chiapas.
  • Nuevo León.
  • Tamaulipas.
  • San Luis Potosí.
  • Colima.
  • Ciudad de México.
  • Querétaro.
  • Hidalgo.
  • Tlaxcala.

En el noroeste de Guerrero alcanzarán temperaturas máximas mayores a 45 grados, mientras que las temperaturas de 40 a 45 grados serán en las siguientes entidades:

  • Sur de Sonora.
  • Oeste de Durango.
  • Norte y centro de Sinaloa.
  • Suroeste de Chihuahua.
  • Suroeste de Coahuila.
  • Este de Nuevo León.
  • Centro, oeste y suroeste de Tamaulipas.
  • Centro de San Luis Potosí.
  • Sur y suroeste de Jalisco.
  • Oeste y suroeste de Michoacán.
  • Sureste y este de Oaxaca.
  • Oeste de Chiapas.
  • Sur de Morelos.
  • Noreste de Guanajuato.
  • Norte de Querétaro.
  • Norte de Hidalgo.
  • Norte y suroeste de Puebla.
  • Centro y sur de Veracruz.
  • Norte de Campeche.
  • Oeste de Yucatán.
  • Oeste de Quintana Roo.

Las temperaturas de 35 a 40 grados serán en las siguientes zonas del país:

  • Sur de Baja California sur.
  • Sur de Zacatecas.
  • Aguascalientes.
  • Nayarit.
  • Colima.
  • Suroeste del Edomex.
  • Tabasco.

Los estados con temperaturas de 30 a 35 grados serán el noreste de Baja California, CDMX y Tlaxcala.

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