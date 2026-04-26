Saca las bermudas: CDMX prevé 30 grados, ¿qué estados se van a ‘achicharrar’ por la onda de calor?

La Ciudad de México activó una alerta amarilla para el lunes 27 de abril por altas temperaturas.

La onda de calor continuará azotando gran parte del país durante la próxima semana, advirtió el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Durante el periodo de pronóstico, la onda de calor continuará en gran parte del territorio nacional, con ambiente caluroso a extremadamente caluroso y baja probabilidad de lluvia, condición que prevalecerá la próxima semana”, detalló.

De acuerdo con el organismo, las temperaturas alcanzarán los 45 grados en gran parte del norte y centro de México, mientras que en la Ciudad de México la temperatura podría situarse entre los 30 y 35 grados.

Es por ello que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una alerta amarilla para el lunes 27 de abril para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

La dependencia capitalina también emitió algunas recomendaciones para la población. Estas son:

Usar bloqueador solar, vestir ropa de colores claros; utilizar gafas de sol y sombrero o gorra.

Evitar comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen rápidamente.

Evitar exponerse al sol por tiempo prolongado.

Protección Civil de la Ciudad de México alertó que las altas temperaturas van a continuar. (Conagua)

Gran parte del país se ‘asará’ por la onda de calor: ¿Cuándo acabará?

La ola de calor no dará tregua en los próximos días. El pronóstico extendido del SMN detalló que en algunas regiones de 21 estados del país podrían llegar a sentir temperaturas de más de 40 grados.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Durango (noroeste y oeste), Sinaloa (norte y centro), Zacatecas (sur), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (norte y noroeste), Morelos (sur), Coahuila (noreste y este), Nuevo León (norte y este), Tamaulipas (oeste, centro y sur), San Luis Potosí (centro, este y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y centro), Chiapas (norte y oeste), Tabasco, Campeche (norte y costa), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste).

: Durango (noroeste y oeste), Sinaloa (norte y centro), Zacatecas (sur), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (norte y noroeste), Morelos (sur), Coahuila (noreste y este), Nuevo León (norte y este), Tamaulipas (oeste, centro y sur), San Luis Potosí (centro, este y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y centro), Chiapas (norte y oeste), Tabasco, Campeche (norte y costa), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California Sur (sur), Sonora (este), Chihuahua, Aguascalientes, Nayarit, Colima y Estado de México (suroeste).

: Baja California Sur (sur), Sonora (este), Chihuahua, Aguascalientes, Nayarit, Colima y Estado de México (suroeste). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Ciudad de México y Tlaxcala.

La onda de calor en México comenzó el jueves 23 de abril, y se prevé que continúe hasta el próximo fin de semana, es decir, hasta el 3 de mayo.

Conagua alerta que lloverá poco en los siguientes días

La Conagua añadió que intervalos de chubascos, lluvias ligeras y breves, podrán dar alivio a Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

También se esperan lluvias aisladas en Baja California, San Luis Potosí, Veracruz, Guanajuato y Querétaro.

La comisión también remarcó que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.