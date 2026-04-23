Clima en Jalisco: Será un viernes con intenso calor hasta de 34°C

Así estará el clima para Jalisco el 24 y 25 de abril. (Cuartoscuro)

La Zona Metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, tendrá un viernes 24 de abril con cielos despejados y temperaturas elevadas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que el calor predominará en ciudades como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, sin pronóstico de lluvias para la región.

¿Qué temperaturas esperan en Jalisco hoy?

En Guadalajara, la temperatura mínima será de 12.3°C y la máxima alcanzará los 33.3°C. Zapopan registrará condiciones similares, con una mínima de 12.3°C y una máxima de 33.3°C. Ambos municipios tendrán un clima despejado, ideal para actividades al aire libre durante la mañana.

Por su parte, Tlaquepaque tendrá una mínima de 12.7°C y una máxima de 33.3°C. Tonalá será la ciudad con la temperatura más alta, con una mínima de 13.3°C y una máxima que subirá hasta los 33.7°C. Estas variaciones muestran un ligero aumento en las temperaturas mínimas hacia el oriente de la zona metropolitana.

¿Se esperan lluvias o viento fuerte en la Zona de Jalisco?

Las condiciones atmosféricas en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara se mantendrán despejadas. No hay pronóstico de lluvias ni probabilidad de precipitaciones significativas para este viernes. El cielo se verá totalmente claro, sin nubosidad que pueda generar aguaceros o tormentas.

El viento soplará con una velocidad moderada de 8 km/h en la mayor parte de la región, lo que ayudará a mitigar ligeramente la sensación de calor. La humedad se reporta en un 0%, lo que contribuye a un ambiente seco. No se han emitido alertas por vientos fuertes o condiciones climáticas extremas.

¿Cómo será el clima este fin de semana en Jalisco?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 24 de abril : Máxima de 33°C, Mínima de 13°C, Despejado, viento de 9 km/h.

: Máxima de 33°C, Mínima de 13°C, Despejado, viento de 9 km/h. Sábado 25 de abril : Máxima de 33°C, Mínima de 12°C, Despejado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 33°C, Mínima de 12°C, Despejado, viento de 8 km/h. Domingo 26 de abril: Máxima de 34°C, Mínima de 12°C, Despejado, viento de 7 km/h.

La tendencia para el fin de semana en Jalisco es de un calor persistente con cielos mayormente despejados. Las temperaturas máximas se mantendrán elevadas, alcanzando los 34°C el domingo. Los canales de baja presión y el frente frío número 46 afectarán otras regiones del país, pero no influirán en el clima de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que seguirá cálido y seco.

Así estará el clima el 24 de abril de 2026. (Conagua Clima)

Así estará el clima el 25 de abril de 2026. (Conagua Clima)

¿Qué recomendaciones seguir ante el calor en Jalisco?

Ante las altas temperaturas, es crucial mantenerse bien hidratado, bebiendo abundantes líquidos constantemente. Se sugiere evitar la exposición directa al sol entre las 12:00 y las 18:00 horas, cuando la radiación solar es más intensa. Utilizar protector solar es fundamental para cuidar la piel y prevenir quemaduras.

Se recomienda usar ropa ligera, de colores claros y manga larga para protegerse. Los adultos mayores y los niños pequeños son más vulnerables al calor, por lo que se debe prestar especial atención a su hidratación y bienestar. Evitar actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de mayor temperatura también es una buena práctica.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial de Jalisco?

Para obtener información oficial y actualizada sobre el clima en Jalisco, se recomienda consultar los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las plataformas de Protección Civil del Estado. Estas instituciones ofrecen datos precisos y emiten alertas en caso de cambios significativos. La calidad del aire se mantiene en niveles aceptables, sin alertas por contaminantes hasta el momento.

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