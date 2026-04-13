Detienen a ‘El Churras’, presunto líder de una banda de ladrones de Rolex en Guadalajara

'El Churras' es presuntamente el líder de la banda 'Los Robarrolex' de Jalisco. (Foto: Especial)

Francisco ‘N’, alias ‘El Churras’, presunto líder de una banda de ladrones de relojes Rolex de alta gama, fue detenido por policías estatales de Jalisco, apoyados por agentes de la comisaría municipal de Guadalajara, en un operativo conjunto.

‘El Churras’ era considerado un objetivo prioritario de seguridad y, presuntamente, también se dedicaba a la distribución de droga, ya que le fue asegurado narcótico conocido como crystal.

Según investigaciones de la Fiscalía estatal, Francisco ‘N’ está implicado en varios robos de relojes de alta gama registrados en establecimientos de Guadalajara y Zapopan, se le señala como líder de una banda conocida como ‘Los Robarrolex’ o ‘Los Churros’.

¿Cómo fue la captura de ‘El Churras’?

Luego de haber sido localizado en el área metropolitana, a través del monitoreo de los puntos más recurridos por el presunto delincuente, fue seguido por la Unidad de Drones Cybertruck, y fue cercado por policías en el cruce de Federico Medrano y 20 de Noviembre, en la Colonia Analco, en donde se preveía que iba a entregar droga.

Al percatarse de la presencia de los policías, el sujeto trató de huir, y luego de una persecución fue asegurado; le fueron incautadas 15 bolsas de crystal.

¿Quién es ‘El Churras’?

Francisco ‘N’, ‘El Churras’, reconoció contar con 30 años, y que dirigía al grupo de asaltantes que fueron detenidos finales de enero, en otro despliegue coordinado, y que operaban en restaurantes y bares de calles de las colonias Providencia y Andares.

Uno de esos detenidos cuenta con 19 años, y se le consideraba como el más peligroso, expuso en su momento el secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández. “El más chico es el que lo teníamos como objetivo prioritario y como el más violento de esta banda que era el que accionaba el arma de fuego”.

Uno de los atracos se registró el 14 de enero en un restaurante de Providencia donde fueron asaltados los comensales, y a uno de ellos lo despojaron de un reloj Rolex valuado en 600 mil pesos.

Días después, el 16 de enero, un joven fue herido de un disparo cuando se encontraba con otras personas en un café en el centro comercial Lobby 33, ubicada en la colonia Puerta de Hierro, cerca de la plaza Andares. También fue despojado de un reloj bañado en oro.

Las autoridades hicieron un llamada a denunciar si es que alguna persona reonoce a los presuntos delincuentes como responsables de robos.