Trump apoya a candidato de derecha de Colombia... y De la Espriella responde: ‘Mano de hierro al narco’

Trump respalda a Abelardo de la Espriella rumbo a la segunda vuelta presidencial en Colombia. (Crédito: Shutterstock)

Donald Trump respaldó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella antes de la segunda vuelta de la elección en Colombia, en una nueva muestra del interés del mandatario estadounidense por influir en la política de un país de América Latina.

“Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, tal como yo hago por los Estados Unidos de América”, escribió Trump en una publicación en redes sociales la noche del martes. “Como presidente, Abelardo tendría un enorme éxito al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, y restaurar la ley y el orden”.

El respaldo de Trump a De la Espriella, quien terminó en primer lugar en la votación del domingo, podría fortalecer al abogado de derecha mientras se prepara para enfrentar al senador de izquierda Iván Cepeda en la segunda vuelta del 21 de junio.

Abelardo de la Espriella alineado con Trump; promete ‘mano hierro’ contra el narcoterrorismo

De la Espriella, un outsider político conocido como ‘El Tigre’, prometió fortalecer los vínculos con Trump, reducir el gasto público y combatir a las milicias vinculadas al narcotráfico de cocaína, una propuesta alineada con los esfuerzos del líder estadounidense para perseguir a las bandas criminales en América Latina.

“Los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos”, afirmó Trump.

De la Espriella celebró el respaldo de Trump en una publicación en X, donde calificó a Estados Unidos como un socio “determinante” para combatir el crimen y el narcoterrorismo en Colombia.

“Estoy muy honrado de recibir el apoyo decidido del presidente Donald Trump y su gobierno”, escribió, y agregó que “existe una plena identidad en nuestras políticas de seguridad: el narcoterrorismo es el cáncer que carcome nuestras sociedades y lo vamos a combatir sin tregua, con mano de hierro y sin complejos”.

El apoyo de Trump coincide con una postura más intervencionista hacia América del Sur y Centroamérica, donde busca restablecer la influencia de Washington en el hemisferio occidental bajo la denominada “Doctrina Donroe”, una adaptación de la doctrina de política exterior impulsada por James Monroe en el siglo XIX.

Anteriormente, Trump elogió e incluso colaboró con otros líderes latinoamericanos alineados con su agenda, entre ellos Nayib Bukele, de El Salvador, y Javier Milei, de Argentina.

Estados Unidos también impuso sanciones al actual presidente colombiano, Gustavo Petro, aliado cercano de Cepeda, mientras mantiene bajo análisis al primer mandatario de izquierda del país por investigaciones relacionadas con narcotráfico.

La contienda es observada de cerca por inversionistas y empresarios preocupados por la situación fiscal de Colombia, los cuestionamientos de Petro a la independencia del banco central y el deterioro de la seguridad.

Ahora, De la Espriella busca unificar a los votantes conservadores detrás de su candidatura tras un desempeño mejor de lo esperado en la primera vuelta. Se espera que la segunda vuelta sea muy reñida y defina si Colombia continúa por la senda de reformas impulsada por Petro o gira hacia políticas más favorables para el mercado.

De la Espriella, quien también posee ciudadanía estadounidense, expresó en repetidas ocasiones su admiración por Trump, quien a comienzos de este año encabezó una cumbre de líderes latinoamericanos afines centrada en temas de seguridad. Además, el candidato prometió construir 10 megacárceles inspiradas en las implementadas por Bukele en El Salvador.