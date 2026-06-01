Trump explota contra Netanyahu por bombardeo al Líbano: ‘¡Todo mundo odia a Israel por esto!’

Según declaraciones de un funcionario estadounidense citadas por Axios, Trump habría llamado 'loco' a Netanyahu.

Donald Trump explotó contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante una llamada telefónica en la que exigió que detuviera los ataques contra Líbano, de acuerdo con medios estadounidenses.

“Estás jodidamente loco. Estarías en prisión si no fuera por mí. Te estoy salvando el trasero. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto”, habría dicho Trump según un funcionario estadounidense consultado por Axios.

El magnate republicano aseguró en su red Truth Social que se alcanzó un acuerdo para que Israel y Hezbolá cesen sus enfrentamientos.

Según la propuesta de Estados Unidos, “cesarían los ataques israelíes contra los suburbios al sur de Beirut a cambio de que Hezbolá se abstenga de llevar a cabo ataques contra Israel”, y se ampliaría el alto el fuego a “todo el territorio libanés”.

“Tuve una conversación con Bibi Netanyahu hoy, pidiéndole que no entrara en una gran incursión de Beirut, Líbano. Él dio la vuelta a sus tropas. ¡Gracias Bibi! También tuve una conversación con los representantes de los líderes de Hezbolá, y acordaron dejar de disparar contra Israel y sus soldados. Del mismo modo, Israel acordó dejar de dispararles. Veamos cuánto tiempo dura eso, ¡con suerte será para la ETERNIDAD! Presidente Donald J. ¡TRUMP", escribió Trump.

La pelea entre ambos mandatarios se habría dado luego de que este lunes 1 de junio Irán anunciara la suspensión de las conversaciones con Estados Unidos en protesta por la ampliación de la ofensiva terrestre israelí en el Líbano.

Netanyahu dice que seguirá con los ataques a Líbano

Netanyahu advirtió a Trump que su postura no ha cambiado y que atacará “objetivos terroristas” en Beirut si la milicia chií Hezbolá no frena su ofensiva contra ciudades y ciudadanos israelíes.

“Hablé esta noche con el presidente Trump y le dije que, si Hezbolá no deja de atacar nuestras ciudades y a nuestros ciudadanos, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut. Nuestra postura sigue siendo la misma”, indicó en un mensaje difundido por su oficina.

Al mismo tiempo, según esa misma declaración, “las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) seguirán operando según lo previsto en el sur del Líbano”.

Edificios destruidos por ataques aéreos israelíes, el domingo 31 de mayo de 2026, en la ciudad de Tiro, Líbano. (AP)

Este mismo lunes el Gobierno del Líbano afirmó que Hizbulá ha aceptado frenar el lanzamiento de ataques contra territorio israelí a cambio de que Israel detenga su ofensiva en los suburbios de Beirut.

-Con información de EFE.