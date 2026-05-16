Israel asegura haber abatido a uno de los últimos comandantes que dirigió el ataque del 7 de octubre

El alto el fuego entre Israel y Hamás sigue siendo frágil. (Foto: AP)

Un ataque aéreo israelí en Gaza mató al líder del ala militar de Hamás, uno de los últimos artífices de los ataques que desencadenaron la guerra a finales de 2023, dijo el ejército israelí el sábado. El grupo armado confirmó la muerte.

Izz al-Din al-Haddad falleció el viernes, explicó el ejército, que lo describió como uno de los comandantes militares de alto rango de Hamás que dirigieron la planificación y ejecución de los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el grupo insurgente.

En el asalto al sur de Israel murieron unas 1.200 personas y más de 250 fueron tomadas como rehenes y llevadas a Gaza.

Un portavoz de Hamás, Hazem Qassem, confirmó la muerte en redes sociales.

¿Cómo va el alto al fuego en Gaza?

El alto el fuego entre Israel y Hamás sigue siendo frágil, y el principal diplomático que lo supervisa dice que se ha estancado debido al bloqueo sobre el desarme de Hamás.

Ambas partes han intercambiado acusaciones de violaciones. A pesar de la tregua, que entró en vigor en octubre, Gaza ha visto fuego israelí casi a diario, con más de 850 fallecidos en el territorio palestino desde entonces, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El ministerio forma parte del gobierno dirigido por Hamás, pero está integrado por profesionales médicos que mantienen y publican registros detallados, que la comunidad internacional consider, en general, fiables.

En total, los ataques israelíes han devastado el enclave palestino y matado a más de 72 mil 700 personas, según el ministerio.

Muerte de Izz al-Din al-Haddad

Según las autoridades israelíes, al-Haddad había asumido el cargo de comandante de Hamás tras la muerte de su predecesor, Mohammed Sinwar. El ejército apuntó que al-Haddad se había rodeado de rehenes israelíes durante la guerra como escudo contra un ataque.

La familia de al-Haddad confirmó a The Associated Press su muerte en el ataque del viernes. Otras seis personas, incluida su esposa y su hija, también murieron. Sus dos hijos murieron antes en la guerra.

Su cuerpo, envuelto en banderas de Hamás y palestinas, fue trasladado por dolientes en el funeral del sábado en Ciudad de Gaza.

Se unió a Hamás cuando se fundó en la década de 1980, y fue miembro de la sección Majd de las Brigadas Qassam, que tenía la tarea de ir tras colaboradores de Israel. También fue miembro del Consejo Militar de Hamás, el máximo órgano de mando que desempeñó un papel clave en los ataques que desencadenaron la guerra.

El jefe del Estado Mayor de Israel calificó su muerte como una operación significativa, y dijo que el país continuaría persiguiendo a sus enemigos para exigirles cuentas.

Hombre palestino muerto en Cisjordania

La violencia se recrudeció el sábado en Cisjordania, donde tropas israelíes balearon a un palestino de 34 años que posteriormente falleció, en el campamento de refugiados de Yenín, según el Ministerio de Salud palestino.

Hassan Fayyad recibió un disparo mortal en un muslo, dijo la Media Luna Roja Palestina. El ejército israelí dijo que las tropas primero hicieron tiros de advertencia a una persona que intentaba infiltrarse en el campamento y le dispararon cuando no cumplió. Le proporcionaron tratamiento médico mientras era trasladado a un hospital, indicó.