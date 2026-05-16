Trump ‘presume’ golpe a ISIS en África: Anuncia muerte de un líder del Estado Islámico en Nigeria

Donald Trump afirmó que fuerzas de Estados Unidos y Nigeria abatieron a un líder del grupo extremista Estado Islámico en una misión realizada el viernes en Nigeria.

Trump anunció la operación conjunta en el país más poblado de África en una publicación en redes sociales a última hora de la noche, donde ofreció pocos detalles. Señaló que Abu Bakr al-Mainuki era el segundo al mando de Estado Islámico a nivel mundial y que “creía que podía esconderse en África, pero no sabía que teníamos fuentes que nos mantenían informados sobre lo que estaba haciendo”.

Al-Mainuki era considerado una figura clave en la organización y las finanzas de EI. Además, planeaba ataques contra Estados Unidos y sus intereses, según un funcionario que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para compartir información sensible.

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, confirmó la operación y dijo que Al-Mainuki murió junto con “varios de sus lugartenientes, durante un ataque contra su complejo en la cuenca del lago Chad”.

Según el portavoz del grupo de trabajo militar nigeriano que ejecutó el operativo, se trató de una “operación aérea-terrestre de precisión altamente compleja” y ocurrió durante tres horas de oscuridad a primera hora del sábado, sin bajas ni pérdida de material.

“Su eliminación representa el resultado antiterrorista más trascendental” en la región desde el inicio de la operación en 2015, dijo el vocero Sani Uba en un comunicado.

¿Quién fue Abu Bakr al-Mainuki?

Nacido en la provincia nigeriana de Borno en 1982, al-Mainuki asumió el mando de la rama de EI en África Occidental después de que el anterior líder del grupo en la región, Mamman Nur, murió en 2018, de acuerdo con el Counter Extremism Project, organización que monitorea grupos insurgentes.

Al-Mainuki tenía su base en la zona del Sahel, indicó el grupo de monitoreo. También precisó que combatió en Libia cuando la milicia radical operaba en el país del norte de África hace más de una década. Estados Unidos lo sancionó en 2023.

Surgen dudas sobre el estatus de Al-Mainuki en EI

En su anuncio en redes sociales, Trump indicó que Al-Mainuki era el “segundo al mando a nivel mundial”, escondido en África, una afirmación que, según analistas, no es precisa.

En un comunicado, el ejército nigeriano también señaló que la inteligencia apunta a que, a principios de año, Al-Mainuki pudo ascender al puesto de jefe de la Dirección General de Estados, lo que lo colocaría como el segundo en la jerarquía global de ISIS.

No existe una forma independiente de verificar su posición dentro de EI. Diversos reportes sostienen que Al-Mainuki era el adjunto de Abu Musab al-Barnawi, líder de Estado Islámico-Provincia de África Occidental (ISWAP), cuya muerte se reportó en 2021. Se le considera uno de los principales impulsores de la organización tras su ruptura con Boko Haram en 2016.

“Si se confirma, la muerte de Al-Mainuki es significativa porque es la primera vez que una agencia de seguridad abate a alguien tan alto en el escalafón de ISWAP”, dijo Malik Samuel, investigador principal de Good Governance Africa, especializado en grupos insurgentes en Nigeria.

“La posibilidad de causar caos dentro del grupo también está ahí porque la operación debió realizarse en el corazón de la base fortificada de ISWAP, a la que es muy difícil acceder”, agregó.

En diciembre, Trump ordenó a las fuerzas estadounidenses lanzar ataques contra Estado Islámico en Nigeria, aunque entonces difundió pocos detalles sobre el impacto.

EU y Nigeria intensifican operaciones conjuntas

El ejército nigeriano indicó que la operación fue resultado de la “reciente asociación Estados Unidos-Nigeria y los esfuerzos de intercambio de inteligencia”.

Samalia Uba, portavoz militar, afirmó en un comunicado que la operación también “desarticuló una red terrorista violenta que ponía en peligro a Nigeria y a la región más amplia de África Occidental”.

Nigeria combate a múltiples grupos armados, incluidos al menos dos afiliados a Estado Islámico, mientras enfrenta una crisis de seguridad en varios frentes. Los grupos vinculados a EI en África figuran entre las milicias más activas del continente tras el colapso del califato en Siria e Irak en 2017.

En febrero, Estados Unidos envió tropas a la nación africana para asesorar a su ejército, y en marzo desplegó drones después de que Trump aseguró que los cristianos enfrentan ataques en medio de la crisis de seguridad en Nigeria.

La operación del viernes por la noche fue el episodio más reciente de una serie de misiones encubiertas en el extranjero anunciadas por Trump este año. La estrategia comenzó con la redada nocturna de enero para capturar y sacar del poder al entonces líder de Venezuela, Nicolás Maduro, seguida casi dos meses después por los ataques que dieron inicio a la guerra con Irán.