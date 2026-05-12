La CIA no entró a México para matar a ‘El Payín’, pero sí ayudó a ubicarlo, revela NYT

La CIA negó el informe de la CNN sobre su entrada a México para un operativo contra 'El Payín' en marzo pasado.

La muerte de Francisco Beltrán, alias ‘El Payín’, fue a manos de elementos mexicanos, según confirmó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, pero, ¿la CIA colaboró en algo?

Luego del informe de la CNN que afirmaba la supuesta operación de la CIA en México, mismo que fue desmentido tanto por la agencia como por el Gobierno, una nueva versión salió a la luz por The New York Times.

Un exfuncionario y otras personas informadas sobre la operación explicaron al periódico estadounidense que presuntamente “la CIA proporcionó inteligencia y apoyo en la planificación” del operativo contra ‘El Payín’, operador del Cártel de Sinaloa que murió tras la explosión de una camioneta cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), al norte de la Ciudad de México.

De acuerdo con el New York Times, los agentes de la CIA colaboraron con las autoridades mexicanas para abatir al hombre, pero no estaban en la zona de los hechos ocurridos a finales de marzo pasado.

La información llega luego de semanas de tensión en las relaciones entre México y Estados Unidos, esto tras la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua tras un accidente automovilístico en la localidad de Morelos, tras el hallazgo de un narcolaboratorio del cuál se incautaron toneladas de precursores de drogas sintéticas.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su administración no permitió la entrada de los agentes estadounidenses a Chihuahua, lo que desató una serie de polémicas que provocaron la renuncia del fiscal del estado, César Jáuregui, así como el posicionamiento de la gobernadora Maru Campos, quien negó este martes 12 de mayo que haya dado instrucción para la entrada de la CIA al país sin el consentimiento del Gobierno.

La supuesta irrupción de la CIA para matar a ‘El Payín’: ¿Cómo podría afectar la relación entre México y EU?

Las versiones desmentidas sobre la entrada de la CIA a México para el operativo en el que murió ‘El Payín’ podrían tensar las relaciones entre el Gobierno de Sheinbaum y el de Donald Trump debido a la insistencia de las autoridades mexicanas por asegurar que son las propias fuerzas de seguridad las que lideran las operaciones contra los cárteles en el país.

Mientras The New York Times reporta que los funcionarios estadounidenses dijeron anteriormente que la CIA ha asesorado a las fuerzas mexicanas en operaciones contra los cárteles, como fue el que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, la 4T se ha dedicado a asegurar que EU no tiene presencia sobre el país, y su control se limita a las bases conjuntas con centros de mando.

Un ejemplo de ello fue el posicionamiento de Harfuch, quien mencionó este martes que el Gobierno de México rechazaba cualquier versión “que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”.

Ante esta situación, y mientras Trump insiste a México que hagan algo contra los cárteles o lo hará EU, el panorama sobre el combate al crimen organizado está abierto.

Con información de The New York Times.