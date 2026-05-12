¿Qué sabemos de Ground Branch, el grupo de élite de la CIA encargado de desmantelar cárteles mexicanos?

Un auto explotó en Tecamac, Edomex cuando viajaba abordo un operador del cártel de sinaloa, apodado El Payín.

Ground Branch, también conocida como Rama Terrestre de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), es una unidad especializada en operaciones encubiertas y misiones de alto riesgo.

De acuerdo con un reportaje de CNN, este grupo ha incrementado su participación en acciones dirigidas contra organizaciones criminales mexicanos, particularmente contra integrantes del Cártel de Sinaloa.

Según la información difundida por CNN, la Ground Branch forma parte de una estrategia impulsada durante el gobierno de Donald Trump para desmantelar estructuras completas de los cárteles mexicanos.

La unidad no solo participa en tareas de inteligencia, sino también en operaciones letales y acciones encubiertas similares a las utilizadas por Estados Unidos en operaciones antiterroristas en Medio Oriente.

La Rama Terrestre es considerada una fuerza de élite dentro de la CIA por su capacidad para ejecutar misiones clandestinas, operativos paramilitares y acciones tácticas de precisión.

Los integrantes de la Ground Branch trabajan con un perfil discreto y, en algunos casos, coordinan operaciones junto con autoridades locales o estatales mexicanas.

Su estrategia contra cárteles mexicanos consiste en identificar vulnerabilidades dentro de las organizaciones criminales y atacar tanto a líderes como a operadores de nivel medio.

Agentes de la CIA en México habrían aumentado su presencia en los últimos meses, aunque el número exacto de operativos desplegados no ha sido revelado.

Ground Branch habría participado en la explosión de un coche bomba en Tecámac

CNN aseguró que agentes vinculados a la Ground Branch participaron en una operación contra Francisco Beltrán, “El Payín”, identificado como presunto operador del Cártel de Sinaloa.

El hecho ocurrió el 28 de marzo en una autopista de Tecámac, Estado de México, donde una explosión destruyó el vehículo en el que viajaba Beltrán junto con su conductor. Ambos murieron en el lugar.

La Fiscalía General del Estado de México confirmó a CNN que dentro del automóvil había sido ocultado un artefacto explosivo como parte de una campaña encubierta de la CIA enfocada en debilitar redes del narcotráfico en México.

EU y García Harfuch niegan la presencia de agentes de la CIA en México

Tras la publicación del reportaje, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rechazó la versión sobre operaciones encubiertas de la CIA en territorio mexicano.

A través de su cuenta de X, García Harfuch afirmó que en México “las acciones operativas corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas competentes” y sostuvo que cualquier cooperación internacional se limita al intercambio de información y coordinación institucional.

La portavoz de la CIA, Liz Lyons advirtió que lo descrito en el reportaje de CNN se trata de información falsa y sensacionalista.