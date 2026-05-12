Doble eliminación en ‘Exatlón México 2026’ HOY: Dos atletas se despiden en la recta final de la temporada

Dos atletas más se despiden de la temporada 2026 de 'Exatlón México'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

La final de Exatlón México se acerca, pero los atletas todavía no están a salvo, pues dos más deben despedirse de la competencia previa a la semifinal de la actual edición del reality show.

Aunque el último domingo de eliminación en Exatlón México 2026 ya pasó, ahora los competidores restantes deben dar un último esfuerzo para clasificarse a las últimas etapas del programa de TV en un duelo donde tanto las mujeres como los hombres están en riesgo de expulsión.

Quienes se salven en los circuitos de este martes 12 de mayo se convierten automáticamente en semifinalistas.

Antonio Rosique informó que la final de 'Exatlón México 2026' es el viernes 15 de mayo. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Quién es la primera eliminada de ‘Exatlón México’ HOY?

Una de las últimas eliminadas de la temporada 2026 de Exatlón México se decidió entre Paulette Gallardo y Katia Gallegos, quienes se disputaron la última vida hasta el momento final.

Pero, una tenía que perder sí o sí y fue Katia Gallegos, de los azules, quien dice adiós a tan solo tres días de la final.

“Yo no quería hablar, pero es mi momento. Estoy muy feliz, de verdad que 33 semanas es una aventura, yo venía a algo duro, pero no me lo imaginé tan difícil (...) Ya sé en qué mejorar, practicar y desarrollar, además me tocó un gran equipo, siempre me ayudó”, declaró.

Gallegos agradeció porque en la temporada conoció a Adrián Leo, su actual pareja.

¿Quién es Katia Gallegos, eliminada de ‘Exatlón México 2026′?

Katia Gallegos es una basquetbolista profesional que nació en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En el 2024 se sumó a las filas de las Adelitas de Chihuahua, equipo con el que ganó el campeonato de zona de la Liga Nacional de Baloncesto Femenil (LNBF).

Durante ese mismo año, estuvo en el draft de la WNBA. Referente a Exatlón México, es su primera temporada tras ganar su lugar en el Draft.

¿Quiénes son los semifinalistas de ‘Exatlón México 2026′?

El pasado lunes, los participantes de Exatlón México se enfrentaron en el duelo por el blindaje, un beneficio que los dejaba exentos de la eliminación de este 12 de mayo.

Entre los ganadores, únicamente se encuentra un integrante de los rojos y es Mati Álvarez. Ellos son los atletas que se conviertieron automáticamente en semifinalistas:

Equipo Rojo

Mati Álvarez

Equipo Azul

Evelyn Guijarro

Adrián Leo

Alexis vargas

¿Quiénes ganaron la Villa 360 en la semana final de ‘Exatlón México’?

La Villa 360, uno de los beneficios más codiciados de la temporada en Exatlón México, le pertenece al Equipo Rojo.

Dentro de este lugar hay comodidades como dormir bajo un techo y contar con una cocina. Los perdedores, en este caso los azules, duermen en la playa en instalaciones más rústicas.

¿Cuándo es la final de ‘Exatlón México 2026′?

Tras 9 meses de competencia, Antonio Rosique informó que la final de Exatlón México es el viernes 15 de mayo de 2026.

¿Cuál es el premio para el ganador de ‘Exatlón México’?

En Exatlón México hay dos ganadores, uno para la rama varonil y uno para la rama femenil. Cada uno de los campeones se lleva 1 millón de pesos.

Lista completa de eliminados de ‘Exatlón México 2026′ hasta el momento

La lista de eliminados de Exatlón México 2026 tiene atletas que se fueron derrotados en los duelos o abandonaron por lesiones, ese es el caso de Aristeo Cázares, leyenda del Equipo Rojo.

Así está la lista de expulsados hasta el 12 de mayo de 2026: