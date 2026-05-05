‘MasterChef 24/7′: ¿Qué pasará cada día y cómo funcionarán las votaciones en el reality show?

El público tendrá votaciones para elegir a uno de los capitales de los desafíos grupales y para salvar a los competidores de MasterChef 24/7. [Fotografía. Shutterstock]

Prepara el mandil blanco y afila los cuchillos porque próximamente llegará la edición especial de MasterChef 24/7, un formato que cambiará la dinámica tradicional del reality culinario más conocido del país con actividades distintas durante toda la semana y una mayor participación del público dentro de la competencia.

La producción de MasterChef reveló que las cámaras del reality permanecerán activas las 24 horas del día para mostrar no sólo los reconocidos desafíos como ‘la caja misteriosa’ o el reto de eliminación, sino también la convivencia, estrategias, discusiones y preparación de los concursantes dentro de la competencia.

Además de los tradicionales retos gastronómicos, el programa incorporará capitanes semanales, batallas por equipos, dinámicas de salvación y votaciones abiertas para que el público pueda influir en el rumbo de la nueva temporada.

¿Cómo será una semana dentro de ‘MasterChef 24/7′?

En MasterChef 24/7 cada día de la semana tendrá una actividad específica dentro de la competencia. El programa combinará retos, estrategia, convivencia y liderazgo, mientras los participantes permanecerán bajo grabación constante durante toda la semana.

La producción adelantó que las dinámicas servirán para definir capitanes, otorgar beneficios, aplicar castigos y determinar qué participantes llegarán a la temida etapa de eliminación con los mandiles negros.

Lunes: Caja misteriosa y ‘Poder del Pin’

La semana de MasterChef 24/7 arrancará con el reto de caja misteriosa, donde los participantes cocinarán bajo presión con ingredientes sorpresa. El ganador obtendrá inmunidad mediante “El Poder del Pin” y además se convertirá en el primer capitán semanal.

Martes: Beneficio y castigo

El segundo día estará enfocado en la estrategia con dinámicas de beneficio y castigo que otorgarán ventajas y consecuencias dentro de la competencia. También se definirá al segundo capitán semanal y el público podrá participar en la elección del tercer líder.

Miércoles: Batallas por equipos

La mitad de semana llegará con retos grupales donde los participantes competirán en equipos para evitar los mandiles negros. Durante esta dinámica se definirá al tercer capitán y aumentará la presión por las decisiones colectivas.

Jueves: Día de mandiles negros

Los concursantes con peores resultados enfrentarán el día de mandiles negros de MasterChef y quedarán en riesgo de eliminación.

Viernes: Reto de salvación

El viernes se realizará el reto de salvación para definir qué participantes lograrán asegurar su permanencia dentro del programa. Ese mismo día también se abrirá una votación del público para salvar a uno de los concursantes en riesgo.

Domingo: Eliminación

La semana cerrará con la gala de eliminación, donde el público nuevamente podrá salvar a un participante antes de la decisión final de los chefs. Al finalizar la degustación de los chefs, uno de los concursantes de MasterChef 24/7 abandonará la competición.

¿Cómo funcionarán las votaciones del público en ‘MasterChef 24/7′?

Una de las principales novedades de esta edición de MasterChef México será la participación constante del público mediante votaciones abiertas durante la semana.

Los espectadores podrán apoyar a sus concursantes favoritos en distintas etapas de la competencia, aunque la decisión definitiva sobre las eliminaciones seguirá bajo responsabilidad de los chefs.

Las votaciones quedarán organizadas de la siguiente manera:

Martes: Votación para elegir al tercer capitán.

Viernes: Votación para salvar a un concursante.

Domingo: Última votación antes de la eliminación.

¿Quiénes serán los jueces y maestros de la temporada de ‘MasterChef 24/7′?

La nueva edición mantendrá a Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena como jueces principales del reality culinario.

Claudia Lizaldi continuará como conductora de la temporada, mientras que Leslie Gallardo y Antonio Betancourt fungirán como hosts digitales para las transmisiones y contenido adicional.

Además, el programa de MasterChef 24/7 incorporará a dos maestros culinarios que acompañarán a los concursantes durante la competencia: Lili Cuéllar y Diego Niño.

¿Cuándo inicia ‘MasterChef 24/7′ y dónde podrá verse?

La nueva temporada de MasterChef 24/7 comenzará el próximo 17 de mayo a las 20:00 horas mediante Azteca Uno.

Además de la transmisión dominical en televisión abierta, TV Azteca adelantó que el reality contará con contenido permanente y seguimiento continuo a través de sus plataformas digitales.

La producción señaló que el formato buscará mantener actividad constante durante toda la semana y mostrar momentos que normalmente no aparecían en las temporadas tradicionales del reality culinario.