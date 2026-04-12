‘MasterChef 24/7′ ya tiene fecha de estreno: Todo lo que sabemos de la nueva temporada

'MasterChef 24/7' llega a la televisión mexicana en mayo de 2026. (Fotos: IA Gemini / Cuartoscuro.com).

¡Este arroz ya se coció! El reality show MasterChef lanza una edición en vivo —las 24 horas, los 7 días de la semana—, un formato popular en otros programas como La Casa de los Famosos México y La Granja VIP.

MasterChef ha tenido un poco de todo, desde edición infantil a celebridades, pero a diferencia de temporadas anteriores, donde el público veía episodios editados con los momentos más relevantes de cada semana, esta versión permitirá observar en tiempo real la evolución de los participantes.

“Así que creías conocer MasterChef?“, advierte un nuevo video promocional donde se dan algunas novedades.

Adrián Herrera vuelve a 'MasterChef 24/7'. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Estreno de ‘MasterChef 24/7’: ¿Cuándo y dónde ver la nueva temporada?

El estreno de MasterChef 24/7 está programado para el 17 de mayo de 2026 en AztecaUNO.

El reality show culinario tiene una duración de cerca de tres meses, periodo en el que los concursantes permanecerán aislados para concentrarse en la competencia.

Formato ‘MasterChef 24/7′: qué cambia en la competencia culinaria

La producción adelantó que el objetivo es encontrar a quienes logren dominar la exigencia del formato: ”Este es un nuevo mundo donde el fuego nunca se apaga (...) cada error, cada lágrima, sin pausas, sin descanso, solo fuego, hasta que la técnica se vuelva instinto y la presión traiga perfección“.

El conductor Ricardo Casares explicó anteriormente que habrá un aumento en la complejidad de los retos: “MasterChef se va encargar de prepararlos para que las pruebas estén color de hormiga".

Además, se incorporarán masterclass especializadas, diseñadas para elevar el nivel técnico antes de cada prueba frente a los chefs.

Uno de los elementos centrales del nuevo formato es la interacción directa con la audiencia. En el avance oficial se menciona que el público tendrá “la sartén por el mango”, es decir, ahora la permanencia de los participantes depende del voto del público en línea.

Jueces de ‘MasterChef México’ 2026

Según el promocional publicado por TV Azteca, los jueces de MasterChef 24/7 de nueva cuenta son:

Zahie Téllez es parte del jurado de 'MasterChef 24/7'. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

¿Qué se verá en la transmisión 24/7 de ‘MasterChef México’?

La vigilancia continua implica que el público podrá observar:

Preparación de platillos en tiempo real

Ensayos y práctica de recetas

Convivencia diaria entre participantes

Reacciones previas y posteriores a las evaluaciones

El exparticipante Rahmar Villegas explicó previamente el alcance de este cambio: “Tú ves las sonrisas pero hay gente que tiene roces, vas a ver gritos y discusiones... Definitivamente va a cambiar vidas y va a cambiar perspectivas de personas que normalmente lo ves muy rudos en la cocina y lo veras desbaratarse en la casa”.

En esa misma línea, se detalló que en temporadas anteriores los concursantes permanecían semanas aislados sin que el público conociera lo que ocurría fuera de los retos.

Poncho Cadena es parte de 'MasterChef 24/7'. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Casting MasterChef 24/7: Requisitos y proceso para participar

El casting para MasterChef México 2026 abrió el 16 de febrero mediante un formulario digital. Este proceso constituye el primer filtro para seleccionar a los participantes.

Entre los requisitos confirmados se encuentran:

Ser mayor de edad

Aceptar términos y condiciones

Suspender actividades personales durante al menos tres meses

Enviar un video de presentación con habilidades culinarias

El video solicitado debe tener una duración aproximada de tres minutos y responder preguntas específicas sobre:

Motivación para participar

Historia personal relacionada con la cocina

Nivel gastronómico

Recetas que domina

Rasgos de personalidad

La producción aclaró que no se requiere formación profesional en gastronomía, lo que abre la convocatoria a perfiles diversos.

De acuerdo con la información oficial, no existe un perfil único para ingresar al programa. Sin embargo, el proceso de selección considera varios elementos:

Creatividad culinaria

Pasión por la cocina

Capacidad de adaptación

Personalidad frente a cámara

Disposición para convivir bajo presión

Casting presencial MasterChef 2026: Fecha y sede confirmadas

Además del registro digital, se anunció un casting presencial para quienes no puedan completar el proceso en línea:

Fecha: 15 de abril de 2026

Sede: Foro de Venga la Alegría, TV Azteca Ajusco

Hora: 9:00 de la mañana

En este formato, los aspirantes deberán acudir con un platillo ya preparado y presentar su propuesta ante cámaras, explicando su proceso y motivación.

La producción indicó que este mecanismo busca facilitar la participación de personas que han tenido dificultades con el registro digital.