¿A qué hora sale ‘Euphoria 3′? Calendario, reparto, trama, capítulos y dónde ver

La temporada 3 de 'Euphoria' tiene estrenos semanales. (Fotos: IA Gemini / HBO Max).

La espera por la tercera temporada de Euphoria llega a su fin este domingo 12 de abril, cuando la producción original de HBO estrena nuevos episodios tras varios años desde su segunda entrega. Considerada uno de los contenidos más vistos de la plataforma, la serie regresa con un nuevo enfoque narrativo.

Euphoria 3 tiene un total de ocho capítulos que se lanzan de forma semanal. La producción, creada por Sam Levinson, mantiene a su elenco principal y suma nuevas incorporaciones para esta etapa de la historia.

¿A qué hora sale y dónde ver ‘Euphoria 3′ en México?

El estreno de la temporada 3 de Euphoria está programado para el domingo 12 de abril de 2026 a las 7:00 p.m. (Tiempo Central de México) en HBO y HBO Max. El resto de los episodios se liberan, uno a uno, cada domingo a la misma hora:

Episodio 1: 12 de abril

Episodio 2: 19 de abril

Episodio 3: 26 de abril

Episodio 4: 3 de mayo

Episodio 5: 10 de mayo

Episodio 6: 17 de mayo

Episodio 7: 24 de mayo

Episodio 8: 31 de mayo

La serie está disponible en el canal HBO y la plataforma HBO Max. Las dos primeras temporadas también se encuentran en streaming, donde en conjunto han acumulado 25 nominaciones al Emmy y nueve victorias.

Rue (Zendaya) debe enfrentar las consencuencias de una deuda. (Foto: HBO Max).

¿De qué trata ‘Euphoria 3′?

La tercera temporada presenta un salto temporal de cinco años, lo que sitúa a los personajes fuera de la preparatoria y enfrentando la vida adulta. Según la sinopsis oficial, los protagonistas deberán lidiar con temas como la fe, la redención y la naturaleza del mal.

Las primeras dos temporadas mostraron a los protagonistas en la preparatoria, en situaciones relacionadas con adicción, identidad, relaciones y salud mental. En esta nueva entrega, esos elementos evolucionan hacia escenarios más complejos.

Uno de los elementos distintivos de Euphoria ha sido su estética. En la primera temporada predominaban colores intensos y el uso de glitter como forma de expresión visual. La segunda adoptó un tono más sobrio.

Para esta tercera entrega, la producción introduce una estética inspirada en el western, enfocada en los conflictos internos de personajes ya adultos. Este cambio visual acompaña la evolución temática de la serie.

La historia retoma las consecuencias de las decisiones tomadas en temporadas anteriores. Rue, interpretada por Zendaya, continúa su lucha personal mientras enfrenta una deuda. En paralelo, otros personajes siguen caminos distintos.

¿Quién es quién en ‘Euphoria 3′?

Euphoria es creada, escrita y dirigida por Sam Levinson, y producida en asociación con A24. El elenco principal vuelve encabezado por Zendaya, ganadora del Emmy, quien retoma su papel como Rue Bennett. Junto a ella regresan:

Hunter Schafer

Eric Dane, fallecido en febrero de 2026.

Jacob Elordi

Sydney Sweeney

Alexa Demie

Maude Apatow

Martha Kelly

Chloe Cherry

Adewale Akinnuoye-Agbaje

Toby Wallace

También continúan en la serie actores como Colman Domingo, Dominic Fike y Nika King, entre otros. Entre las nuevas incorporaciones destacan nombres como Sharon Stone, Rosalía, Danielle Deadwyler y Marshawn Lynch.

Rue Bennett (Zendaya)

La historia de Rue ha estado marcada por la adicción desde la muerte de su padre. En la segunda temporada, desarrolló una fuerte recaída mientras mantenía una relación con Jules.

Uno de los puntos clave fue su vínculo con Laurie, una traficante de drogas que le entregó una maleta con sustancias.

En esta temporada, Rue tiene una deuda con la peligrosa Laurie de la cual busca librarse mientras intenta mantener la sobriedad.

Rue Bennett, interpretada por Zendaya, enfrenta las consecuencias de su pasado en la tercera temporada de ‘Euphoria’. (Foto: HBO Max)

Jules Vaughn (Hunter Schafer)

Jules está en una constante búsqueda de identidad.Su relación con Rue ha sido intermitente, marcada por momentos de cercanía y ruptura.

En la segunda temporada, Jules decidió intervenir al revelar a la familia de Rue su recaída. Esto provocó una ruptura entre ambas. El cierre mostró a Jules intentando acercarse nuevamente, con Rue alejándose.

Ahora, Jules trata de seguir su carrera en el arte y es Sugar Baby.

Jules Vaughn, interpretada por Hunter Schafer, continúa su búsqueda de identidad en la tercera temporada de ‘Euphoria’. (Foto: HBO Max)

Nate Jacobs (Jacob Elordi)

Nate ha sido uno de los personajes más complejos, con una narrativa centrada en sus conflictos familiares, su relación con su padre y sus vínculos con Maddy y Cassie.

En la segunda temporada inició una relación con Cassie a espaldas de Maddy, lo que detonó una confrontación entre ambas. En la nueva temporada Nate y Cassie están comprometidos y llevan “una vida aparentemente tranquila en los suburbios”, según la sinopsis.

Nate Jacobs, personaje de Jacob Elordi, muestra una nueva etapa tras el salto temporal en la tercera temporada de ‘Euphoria’. (Foto: HBO Max)

Cassie Howard (Sydney Sweeney)

Cassie ha estado impulsada por la necesidad de validación emocional. Su relación con Nate provocó la ruptura definitiva con Maddy.

El punto culminante ocurrió durante la obra de Lexi, donde su relación secreta fue expuesta públicamente. En la tercera temporada, su historia continúa junto a Nate, en un contexto distinto.

Cassie Howard, interpretada por Sydney Sweeney, atraviesa una nueva etapa marcada por sus decisiones en la tercera temporada de ‘Euphoria’. (Foto: HBO Max)

Maddy Pérez (Alexa Demie)

Maddy es uno de los personajes centrales en la dinámica del grupo. Su relación con Nate estuvo marcada por episodios de conflicto.

Tras descubrir la traición con Cassie, protagonizó una confrontación que terminó con el fin de su amistad. Su arco ha estado enfocado en la autoconfianza y en romper con relaciones tóxicas. En esta entrega, ella es mánager de famosos.

Maddy Pérez, interpretada por Alexa Demie, retoma su historia tras la ruptura con Cassie y su relación marcada por conflictos con Nate en ‘Euphoria 3’. (Foto: HBO Max)

Lexi Howard (Maude Apatow)

Lexi pasó de ser una observadora a una figura clave. En la segunda temporada escribió y dirigió una obra de teatro que expuso la vida de sus amigos y generó tensiones en el grupo.

Este evento redefinió su papel dentro de la historia y consolidó su voz dentro de la narrativa. Ahora trabaja para una ejecutiva de Hollywood.