¿Cuándo se estrena la temporada 3 de ‘Euphoria’? Todo lo que reveló el tráiler con Rosalía

Rosalía se integra al elenco de la tercera temporada de 'Euphoria', serie protagonizada por Zendaya y Sydney Sweeney. (Foto: HBO/WB/Press)

Termina la espera de 4 años y el estreno de la nueva temporada de Euphoria cada día está más cerca y regresa con un elenco comandado por Zendaya, Sydney Sweeney y la actuación especial de la cantante Rosalía.

Euphoria es una de las series más esperadas de 2026, tanto por el tiempo que pasó entre las temporadas, así como porque marca el fin de la producción de HBO Max.

El primer tráiler de la temporada 3 de la producción televisiva reveló que Rue Bennett, protagonista de la historia, está en problemas con un grupo de personas que la amenazan con armas de fuego, ¿qué le depara el destino a los personajes de la trama?

Zendaya vuelve como la protagonista de la tercera temporada de 'Euphoria'. (Foto: HBO/WB/Press)

Tráiler: ¿De qué trata la tercera temporada de ‘Euphoria’?

La serie Euphoria, que muestra como adolescentes y jóvenes caen en un ciclo repetible de drogas, sexo, amor y drama, vuelve para presentar sus últimos episodios.

La nueva temporada se sitúa cinco años después de los acontecimientos que vimos en la entrega lanzada en 2022.

Actualmente, Cassie, interpretada por Sydney Sweeney, está casada con Nate, a quien da vida Jacob Elordi, ‘La criatura’ en Frankenstein de Guillermo del Toro. Ellos tienen problemas de pareja, según Nate, pues le molesta que “trabajo todo el día y mi futura esposa está despatarrada en internet”,

Mientras Rue Bennett (Zendaya) se mudó a una pequeña casa cerca de la frontera de Estados Unidos y México tras finalizar su paso por el instituto, pero es amenazada por un grupo de personas con quienes debe saldar su deuda adquirida por la compra y venta de drogas.

“No sé si la vida era exactamente como deseaba, pero de alguna manera, por primera vez, estaba empezando a tener fe”, menciona Bennett en el avance de la serie de HBO Max.

Los adelantos y actualizaciones de Euphoria son buenas noticias para los fans, pues tras la demora para su producción y grabación, así como la huelga de guionistas y actores de 2023, se llegó a pensar que iba a ser cancelada definitivamente.

Pero, todavía faltaba historia para contar y para darle un cierre a la trama que se popularizó a tal grado que, hasta la fecha, la serie de la que Zendaya es también productora ejecutiva recibió 25 nominaciones a los Premios Emmy y obtuvo la victoria en 9 categorías.

Sydney Sweeney interpreta a Cassie en la tercera temporada de 'Euphoria'. (Foto: HBO/WB/Press)

Jacob Elordi regresa al elenco de la temporada final de 'Euphoria'. (Foto: HBO/WB/Press)

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de ‘Euphoria’ y dónde verla?

El estreno del primer capítulo de la tercera temporada de Euphoria está programado para el domingo 12 de abril de 2026.

La serie completa, así como el lanzamiento de los próximos episodios, está disponible en la plataforma de streaming de HBO Max, la cual requiere de una suscripción con costo.

Reparto de la tercera temporada de ‘Euphoria’

La tercera temporada de Euphoria regresa con personajes principales de la serie que ya vimos en el pasado, como Zendaya en el papel de Rue o Sydney Sweeney como Cassie. El resto del elenco es el siguiente:

Hunter Schafer: Jules Vaughn

Eric Dane: Carl Jacobs

Jacob Elordi: Nate Jacobs

Alexa Demie: Maddy Pérez

Maude Apatow: Lexi Howard

Rosalía (actuación especial)

Minka Kelly: Samantha

Chloe Cherry: Faye

Adewale Akinnuoye-Agbaje

Toby Wallace: Personaje por confirmar

Con información de EFE