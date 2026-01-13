¿Cuánto cuesta ver a BTS en 2026? Los precios que sabemos

BTS confirmó una gira mundial en 2026 que incluye tres conciertos en el Estadio GNP de la Ciudad de México. El tour contempla 79 conciertos en 34 ciudades de Asia, Europa, Norteamérica y América Latina.

Este tour acompaña el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio de la banda surcoreana BTS, el primero del grupo desde Proof (2022), cuya fecha de estreno está prevista para el 20 de marzo de 2026.

El regreso a los escenarios se produce después de que los siete integrantes completaron el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, proceso que mantuvo en pausa las actividades grupales.

BTS regresa a los escenarios tras cuatro años de ausencia como grupo. (Foto: AP / Chris Pizzello)

Desde su debut en 2013, BTS ha encabezado listas internacionales como Billboard Hot 100 con canciones como Dynamite y Butter, y ha llevado el k-pop a estadios de gran formato en Estados Unidos, Europa y Asia.

La gira mundial de BTS comienza el 9 de abril de 2026 en Goyang, Corea del Sur, y llega a Ciudad de México los días 7, 9 y 10 de mayo, con conciertos programados en el Estadio GNP Seguros, de acuerdo con el calendario oficial publicado por la banda.

Precios de los boletos de BTS World Tour 2026

Aunque los precios oficiales para México aún no han sido anunciados, ya existen tarifas confirmadas para otros países.

Los primeros precios oficiales de la gira corresponden a los conciertos inaugurales en el Goyang Sports Complex Main Stadium, en Corea del Sur. La información fue difundida por BigHit Music y contempla las siguientes categorías, con impuestos incluidos:

Sound Check: 264,000 wones surcoreanos (aprox. 3,189 MXN al tipo de cambio actual)

264,000 wones surcoreanos (aprox. al tipo de cambio actual) General R: 220,000 wones surcoreanos (aprox. 2,658 MXN ).

220,000 wones surcoreanos (aprox. ). General S: 198,000 wones surcoreanos (aprox. 2392 MXN)

Los precios de BTS en Goyang. (Foto: weverse.io)

El boleto Sound Check incluye acceso anticipado al recinto y a la prueba de sonido previa al concierto.

La empresa organizadora precisó que el evento contará con un escenario circular y asientos asignados en todas las zonas: “este concierto se realizará con un escenario de 360 grados, sin una ubicación frontal designada, lo que permite la visualización desde cualquier punto del recinto”.

El show de BTS en Goyang tiene un escenario 360° (Foto: weverse.io)

Japón es otro de los países donde ya se publicaron precios oficiales para la gira de BTS. Los conciertos se realizarán en el Tokyo Dome, y las tarifas anunciadas, con impuestos incluidos, son:

VIP: 45,000 yenes (aprox. 5,042 MXN )

45,000 yenes (aprox. ) SS: 35,000 yenes (aprox. 3,921 MXN )

35,000 yenes (aprox. ) S: 25,000 yenes (aprox. 2,801 MXN).

Los boletos VIP incluyen beneficios adicionales, como mercancía exclusiva y acceso preferente y no tendrán venta general, por lo que solo estarán disponibles mediante procesos específicos para miembros del club oficial.

Escenario de BTS en Japón. (Foto: weverse.io).

En México, grupos de fans como Nación ARMY publicaron un comunicado dirigido a Ocesa, en el cual solicitan la publicación de los cosos del show en el Estadio GNP: “Para que esta experiencia comience de la mejor manera, es indispensable contar con información clara y previa, específicamente los precios de los boletos y el mapa del recinto antes de la venta. La organización y la transparencia son clave para una experiencia positiva desde el inicio".

¿Cuánto costaron los boletos de la última vez que BTS visitó México?

Antes de su regreso en 2026, BTS se presentó en México en 2014, 2015 y 2017, en recintos como la Arena Ciudad de México y el Palacio de los Deportes, cuando el grupo aún no realizaba giras en estadios.

La última visita grupal de BTS a México ocurrió en marzo de 2017, en ese entonces encabezaron el cartel de KCON México en la Arena Ciudad de México. Los precios fueron:

P1: 4,500 MXN

4,500 MXN P2: 3,400 MXN

3,400 MXN P3: 2,600 MXN

2,600 MXN P4: 1,800 MXN

1,800 MXN P5: 1,000 MXN

BTS estuvo en México en 2017 como parte del evento KCon. (Foto: Facebook / KCON Mexico).

El boleto P1 incluía acceso a zona general de pie o asientos reservados, dos oportunidades de ‘Hi-Touch’, una audiencia garantizada y una oportunidad adicional, así como acceso a alfombra roja, mercancía de edición limitada y entrada libre a la convención. Las categorías inferiores ofrecían menos beneficios, pero también incluían acceso a la convención de KCON.

Existe un antecedente más reciente: el concierto de J-Hope, integrante del grupo, realizado en marzo de 2025 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Los precios con cargos incluidos fueron:

Nivel A: 6,710 pesos

6,710 pesos Nivel B: 6,100 pesos

6,100 pesos Nivel BB: 5,490 pesos

5,490 pesos Nivel C: 4,800 pesos

4,800 pesos Nivel D: 3,660 pesos

3,660 pesos Nivel DD: 4,270 pesos

4,270 pesos Nivel E: 2,440 pesos

2,440 pesos Nivel EE: 1,708 pesos

La venta se realizó a través de Ticketmaster, con preventa para usuarios de Weverse, el mismo esquema que se aplicará para BTS como grupo en 2026.

Preventa y venta general: ¿Cuándo y cómo comprar boletos para BTS en México 2026?

La venta de boletos para BTS en el Estadio GNP se realiza en dos etapas a través de Ticketmaster, comenzando con una preventa exclusiva para fans con membresía oficial y seguida de una venta general.

La preventa para fans con Membresía ARMY se realiza en dos jornadas:

Preventa ARMY – Fechas 7 y 9 de mayo: jueves 22 de enero de 2026 , de 9:00 a 21:59 horas (tiempo local), exclusiva para miembros con ARMY Membership y cuenta de Ticketmaster vinculada a Weverse.

jueves , de (tiempo local), exclusiva para miembros con y cuenta de Ticketmaster vinculada a Weverse. Preventa ARMY – Fecha 10 de mayo: viernes 23 de enero de 2026, de 9:00 a 21:59 horas (tiempo local), bajo las mismas condiciones de acceso.

En tanto, la venta general de boletos en México comienza el sábado 24 de enero de 2026 a partir de las 9:00 horas (tiempo local).

¿Cómo registrarse para la preventa de boletos de BTS?

Para poder participar en la preventa de boletos de BTS en México, no basta con contar con la ARMY Membership Global: es obligatorio realizar un registro previo en la plataforma Weverse.

El registro estará disponible del 13 al 18 de enero, hasta las 17:00 horas (tiempo del centro de México). Durante este proceso, los fans deben ingresar los nueve dígitos de su ARMY Membership, así como completar el formulario correspondiente.

Este registro no garantiza la compra de boletos, pero es indispensable para poder acceder a la preventa del 22 de enero. Además, es necesario que el correo electrónico asociado a la membresía de Weverse coincida exactamente con el utilizado en la cuenta de Ticketmaster, de lo contrario no será posible desbloquear la compra el día de la venta anticipada.