‘¡Se le acabó la pista!’: Esto sabemos del accidente aéreo donde murió Yeison Jiménez

Yeison Jiménez falleció a los 34 años en un accidente aéreo en Colombia. (Fotos: EFE).

La tarde del sábado 10 de enero marcó un punto de quiebre para la música popular en Colombia. El cantante Yeison Jiménez murió a los 34 años, junto con otras cinco personas, cuando la avioneta en la que viajaba se estrelló en una zona rural del departamento de Boyacá, poco después de despegar del aeropuerto de Paipa con destino a Medellín. La aeronave quedó calcinada y no hubo sobrevivientes.

Yeison Jiménez soñó con un accidente aéreo tres veces, según contó hace 20 días en un programa de televisión. Este sábado cumplió su pesadilla cuando dirigía a una presentación programada esa misma noche en Marinilla, Antioquia, mientras que su banda ya lo esperaba en esa localidad.

La noticia fue confirmada por el equipo del cantante, el cual publicó un comunicado en su perfil de Instagram oficial “con el corazón en la mano y un dolor imposible de describir”:

“Hoy no solo despedimos a un artista; despedimos a un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía, que convirtió su historia en esperanza para miles de personas (...) Yeison se va físicamente, pero su legado se queda: en sus canciones, en sus palabras, en sus luchas, en su manera de no rendirse, y en la huella imborrable que deja en la música regional colombiana y en el corazón de su gente”.

Fotografía publicada en la cuenta de X @DefensaCivilCo de la Defensa Civil de Colombia que muestra a integrantes de varios equipos de socorro atendiendo el accidente de una avioneta este sábado, en zona rural del departamento de Boyacá (Colombia). (EFE/ Defensa Civil de Colombia).

¿Cómo ocurrió el accidente de avioneta en el que murió Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez llegó al aeropuerto de Paipa, en Boyacá, alrededor de las 3:50 de la tarde. Minutos después abordó la avioneta privada (matrícula N325FA), en la cual se dirigía a Medellín para luego trasladarse a Marinilla, Antioquia, donde tenía una presentación programada la noche del mismo sábado.

La aeronave despegó del aeropuerto de Paipa con rumbo a Medellín, pero se estrelló pocos segundos después de iniciar el vuelo, en el sector rural comprendido entre Paipa y Duitama, específicamente en la vereda Romita.

La aeronave quedó incinerada tras el impacto. El presidente colombiano Gustavo Petro escribió en X que el avión "al parecer se incendió en vuelo, en las cercanías de Paipa”.

La Aeronáutica Civil informó en un comunicado: “Lamentablemente, tras el arribo de los organismos de socorro y la Policía Nacional al lugar del impacto, se confirma el fallecimiento de los seis (6) ocupantes de la aeronave. Entre las víctimas se encuentra el reconocido artista de música popular Yeison Jiménez".

El organismo añadió que la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes activó el protocolo correspondiente para establecer las causas del siniestro, el cual incluye la recopilación de evidencia y la coordinación con otras autoridades.

Fotografía tomada a través de rastreo de redes de bomberos y rescatistas cerca a una avioneta accidentada este sábado, en una zona rural del departamento de Boyacá (Colombia). (Foto: EFE/ Rastreo de Redes).

Testigos narran el accidente de Yeison Jiménez

En medios colombianos se han recopilado videos donde se documenta el accidente aéreo donde murió el cantante, alguien grita: “¡se le acabó la pista!”.

Posteriormente, otras imágenes muestran la aeronave completamente incendiada en un potrero cercano al aeropuerto de Paipa.

Uno de los testimonios más detallados fue el de Camilo Zorro, quien contó a Noticias RCN lo que vio cerca del lugar: “La avioneta venía como con fallas mecánicas y, al parecer, se cayó, rebotó, estalló y se incineró inmediatamente”.

El testigo explicó que la reacción fue inmediata, pero insuficiente ante la magnitud del impacto: “El presidente de la junta comenzó a llamar a los Bomberos y la Policía, pero no se pudo hacer nada porque la avioneta ya estaba en llamas”.

Zorro agregó que se salvó de manera fortuita: “Me salvé gracias a Dios de milagro porque yo me dirigía hacia el mismo rumbo que iba la avioneta”.

Las autoridades no han confirmado oficialmente fallas mecánicas.

Yeison Jiménez era uno de los principales exponentes de la música popular de Colombia. EFE/ Luis Eduardo Noriega Arboleda ARCHIVO (Luis Eduardo Noriega A./EFE)

¿Quiénes murieron en el accidente aéreo de Yeison Jiménez?

La Gobernación de Boyacá confirmó la identidad de las víctimas del accidente. Además de Yeison Jiménez, fallecieron:

El piloto, capitán Hernando Torres

Juan Manuel Rodríguez

Óscar Marín , asistente del cantante

, asistente del cantante Jefferson Osorio , representante del artista

, representante del artista Weisman Mora

Los sueños de Yeison Jiménez sobre accidentes aéreos

Veinte días antes de su fallecimiento, Yeison Jiménez habló públicamente sobre su temor a los accidentes aéreos durante una entrevista transmitida en el programa Se dice de mí, de Caracol Televisión. En esa conversación, relató que había tenido tres sueños relacionados con siniestros en avioneta.

“Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión (…) En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias”, contó el cantante en la entrevista emitida el 20 de diciembre.

El artista también recordó un episodio real en el que una aeronave en la que viajaba tuvo que regresar de emergencia tras una falla en uno de sus motores.

“Ese día casi me voy, mi bebé (…) lloraba”, narró Jiménez, al describir el impacto emocional que le dejó esa experiencia.

Reacciones del mundo artístico tras la muerte de Yeison Jiménez

La muerte del cantante provocó mensajes de despedida de figuras reconocidas de la música colombiana. Carlos Vives escribió en su cuenta de X: “No es fácil salir a cantar hoy (…) con esta tristeza en el corazón. Lo siento mucho, mucha fuerza para su familia”.

En tanto, Fonseca señaló: “Admiré siempre tu manera de construir tu camino. Qué dolor recibir esta noticia, perdemos todos con tu partida”.

Silvestre Dangond compartió un video junto al artista y escribió: “¡Campeón, te nos adelantaste! La última vez que reímos juntos, aquí nos tenes llorando a todos”.

La cantante Fanny Lu también se pronunció: “Hoy Colombia despide a un artista que dejó huella (…) Tu legado vivirá en cada letra”.

¿Quién era Yeison Jiménez?

Nacido en Manzanares, Caldas, Yeison Jiménez se consolidó como una de las figuras más influyentes de la música popular colombiana en la última década. Canciones como Aventurero, Vete, Mi venganza, Sublime mujer y Ni tengo ni necesito lo posicionaron entre los intérpretes de mayor convocatoria del país.

En 2021, fue reconocido como artista revelación latino por la revista Billboard y, en los últimos años, logró llenar escenarios como el Movistar Arena y el estadio El Campín de Bogotá, ampliando el alcance del género hacia recintos de gran formato.

Con información de EFE y AP.