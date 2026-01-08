Vocalista de Banda MS encontró muerto a Gerson Leos en campo de béisbol: ‘Dos veces se medio alivianó’

Alan Ramírez, vocalista de la Banda MS, compartió más detalles de la muerte de su compañero Gersón Leos. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

Gerson Leos, músico de la Banda MS, murió durante un partido de beisbol y fue Alan Ramírez, vocalista de la agrupación, quien lo encontró en el lugar ya sin signos vitales.

El cantante de regional mexicano acudió al campo luego de la llamada de la esposa del tecladista de la agrupación musical.

La muerte de Gerson Leos fue confirmada por la Banda MS a través de un comunicado compartido en las redes sociales del grupo: "Hoy nos despedimos con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocimos. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento".

¿Qué dijeron los integrantes de la Banda MS por la muerte de su integrante?

Alan Ramírez, intérprete de ‘Tu perfume’, llegaba a un restaurante tras un viaje cuando la esposa de Leos le marcó para notificarle que el músico estaba mal de salud.

“Venía llegando de Guadalajara, pasé a casa a dejar las maletas, fui a comer con mi esposa y mis hijos, en ese momento me habla la esposa de ‘Chinas’ (apodo de Gersón Leos) para decirnos que se puso malo en el campo y pues ni siquiera comí”, declaró en entrevista para diversos medios, plática compartida por Univision.

De acuerdo con las declaraciones de Ramírez, cuando llegó encontró “tirado en el campo” a su compañero, quien ya no presentaba signos vitales.

“Tratamos de ayudarlo, sobre todo unos de sus compañeros, le dieron respiración boca a boca, también ejercicios de reanimación cardio pulmonar (RCP), pero no, dos veces medio se alivianó, pero ya no se pudo”.

La última conversación entre Leos y Ramírez fue el mismo día de la muerte del integrante de la Banda MS, cuando le pidió una bocina prestada.

Finalmente, el vocalista del grupo de regional mexicano mandó un mensaje de pésame por la muerte de Leos: “Le mando fortaleza a la familia, era un camarada y mi amigo, aunque luego peleábamos, pero de carrilla, era un gran músico, no puedo creerlo, no está físicamente, va a estar en el corazón y en la mente, se muere totalmente quien se olvida y él siempre vivirá en mi memoria”.

Sergio Lizárraga, dueño de la Banda MS, también dedicó unas palabras tras la muerte del tecladista de la agrupación.

Él se mostró desconcertado por el fallecimiento del ‘más joven de la banda“: “Tenía muchos años con nosotros, compartimos muchas cosas (...) Me enteré ayer después de Alan, llegamos al lugar, pero ya no había nada que hacer, solo nos toca aceptar la situación”.

¿Qué le pasó a Gerson Leos? Esto sabemos

De acuerdo con reportes compartidos por El siglo de Torreón, el músico de la Banda MS se desplomó durante un juego de beisbol frente a los jugadores y los espectadores del encuentro.

Aunque no hay una información oficial acerca de la causa de la muerte de Leos, se indicó un infarto fulminante.

El suceso ocurrió durante el Torneo Deportivo de Bandas, donde participan integrantes de diferentes agrupaciones de música regional mexicana originarias de Mazatlán, Sinaloa.