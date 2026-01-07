La historia del papá de Fernando Carrillo: Fue preso político en Venezuela

El actor Fernando Carrillo creció con visitas a su padre en prisión (Fotoarte: El Financiero / Créditos: IA Gemini, Cuartoscuro).

La vida del actor Fernando Carrillo, ex de Delcy Rodríguez presidenta interina de Venezuela, tuvo capítulos complicados en su infancia. Su padre fue encarcelado como preso político en Venezuela y creció con visitas a prisión.

Durante una conversación para el programa Hoy, Fernando Carrillo explicó que nació en una familia de clase media y que su padre fue dirigente de un partido político de izquierda en Venezuela. En ese contexto, recordó que fue detenido y permaneció seis años encarcelado como preso político.

“Mi padre era dirigente de un partido político de izquierda en Venezuela. Cayó preso. Seis años estuvo encarcelado como preso político”, dijo el actor.

Carrillo añadió que, como niño, le tocó acudir de manera recurrente a la cárcel para visitarlo, una experiencia que lo marcó desde muy temprana edad.

El actor detalló que, pese a la situación de su padre, su familia logró salir adelante gracias al trabajo constante de su madre y de su abuela. “Éramos una familia trabajadora… éramos clase media, clase media alta, éramos afortunados”, señaló.

Para El minuto que cambió mi destino, explicó que en una ocasión cuando estaba en casa con 5 o 6 años, llegaron dos automóviles llenos de policías civiles a allanar el sitio y le hicieron preguntas sobre su padre, quien había escapado a Londres. Su padre fue liberado por el presidente Rafael Caldera, a quien conoció personalmente.

La adolescencia del exnovio de Delcy Rodríguez ocurrió en Inglaterra, en donde descubrió su gran pasión por el futbol y aprendió a hablar inglés. De regreso a Venezuela, logró jugar un tiempo como profesional y, posteriormente, se dedicó a hacer comerciales y después llegó la oportunidad como actor.

Contó que su madre murió en 2001 mientras él se encontraba en Australia filmando Ponderosa, su primera serie para el mercado estadounidense. “Ella me despedía llorando… se presentía que iba a morir”, contó. Carrillo explicó que no pudo regresar debido a los compromisos profesionales y al estado avanzado de la enfermedad.

¿Qué ha dicho Fernando Carrillo sobre la situación política de Venezuela?

Recientemente, el actor realizó declaraciones públicas sobre la situación política de Venezuela y por su defensa de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, presidenta interina del país y expareja del actor.

En entrevistas recientes, Carrillo aseguró que Delcy Rodríguez fue su pareja durante tres años y la describió como “el gran amor de mi vida”. “Es la mujer más inteligente; hoy puedo decir que es el gran amor de mi vida”, afirmó en una entrevista con Noticias Oriente.

Estas declaraciones provocaron reacciones de figuras como María Conchita Alonso, quien cuestionó la postura del actor y la vinculó con su historia familiar. “Viene de una familia completamente comunista, su papá lo adoctrinó así”, declaró en una entrevista con De Primera Mano.

Fernando Carrillo sostuvo que su historia familiar explicó, en parte, su manera de entender la política venezolana y su postura frente a los acontecimientos recientes. En entrevistas para medios internacionales, defendió la lealtad de Delcy Rodríguez hacia Nicolás Maduro.

“Conozco muy bien a la vicepresidenta… no he conocido a una mujer más leal, más fiel, más honesta”, dijo en una entrevista televisiva.