Delcy Rodríguez es ‘el amor de su vida’, pero ¿con qué famosas anduvo Fernando Carrillo?

El historial amoroso de algunos famosos es amplio (y no precisamente porque su corazón sea bodega), como en el caso del actor Fernando Carrillo, que fue novio de Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela.

En medio de los conflictos por la captura de Nicolás Maduro, el actor venezolano no solo defendió al mandatario, también reveló que Delcy Rodríguez es ‘protagonista’ en su vida amorosa.

Sin embargo, no es la única famosa en el historial amoroso de Fernando Carrillo, donde también figuran cantantes y actrices con las que compartió escena en telenovelas mexicanas, donde desarrolló parte de su carrera.

Fernando Carrillo revela que Delcy Rodríguez es el amor de su vida

Durante una reciente entrevista con el programa chileno Noticias Oriente, el actor Fernando Carrillo opinó sobre la situación de Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro, pero más allá de su postura política, llamó la atención un tema completamente diferente.

“Conozco muy bien a la vicepresidenta, hoy la primera presidenta de Venezuela (…) fue mi pareja”, asegura en la conversación.

El actor Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, fueron novios por 3 años. (Cuartoscuro/EFE/Pexels Kristina Paukshtite)

No ahondó en detalles, pero sí mencionó que la colega de Nicolás Maduro es una persona muy especial para él, al grado de llamarla ‘el amor de su vida’.

“Así es, por tres años. Es la mujer más inteligente; hoy puedo decir que es el gran amor de mi vida. A esta edad, sabiendo como actúa, como defiende a su familia, su patria, sus amigos. Tú sabes que uno está con grandes mujeres en la vida, inteligentes y triunfadoras”, menciona.

Historial amoroso de Fernando Carrillo

El actor Fernando Carrillo, quien precisamente cumple 60 años este 6 de enero, tiene un amplio historial amoroso con reconocidas actrices, matrimonios fracasados y varios ‘casi algo’, además de rumores que involucran a varias famosas.

Fernando Carrillo tuvo varios romances. (Cuartoscuro/Saúl López)

Sin embargo, sus relaciones también se rodean de polémicas gracias a la ‘fama’ que se hizo por serle infiel a sus parejas en más de una ocasión.

Catherine Fulop

Su primer noviazgo público fue con la actriz venezolana Catherine Fulop, con la que incluso se casó en 1990. Se conocieron cuando protagonizaron la telenovela Abigail, donde además surgió la química.

No obstante, el divorcio llegó cuatro años después por diferencias irreconciliables. ¿Una de ellas? Infidelidad del famoso. El mismo Carrillo confesó que engañó a Fulop el mismo día de su boda por el civil.

“Fue cuando volvíamos del civil. Nos casamos y cada uno se fue para su casa, en esa época cada uno vivía con sus papás”, dijo Catherine en una entrevista, de acuerdo con el medio argentino VíaPaís.

Fernando le confesó a su entonces esposa lo que ocurrió, con la intención de “empezar de cero”, sin mentiras ni otras situaciones que, al final, fueron las que provocaron su separación en 1994.

Adela Noriega

Años después de su divorcio, y tras llegar a México, participó en la telenovela María Isabel, junto a la actriz Adela Noriega, de la cual, confiesa, se enamoró profundamente.

“Yo recién me acababa de divorciar, habían pasado tres años, yo estaba susceptible y Adela Noriega de algún modo se había vuelto el clavo más grande para sacar a este clavo pequeño que soy yo”, expresó en una entrevista con Univisión.

No obstante, aquel romance entre Carrillo y Noriega se quedó en la pantalla, aunque él sí quería casarse con ella, al grado de que le compró un anillo de compromiso y le propuso matrimonio a la actriz.

“En cuanto me arrodillé y le mostré el anillo, ella me dijo que no muy lindamente y, ¿te confieso algo?, de alguna manera yo estaba seguro de que me iba a decir que no y (ahora lo veo), mi miedo era que fuera a decir que sí”.

Adriana Fonseca

Otra de sus relaciones más polémicas fue con la actriz Adriana Fonseca, a la que conoció en México, mientras grababa Rosalinda junto a Thalía.

A diferencia de Fulop, el romance entre Adriana y Fernando no se hizo público, pero existía, y este nació gracias a la personalidad extrovertida y ‘rompecorazones’ del venezolano.

“Él siempre fue muy charming, muy coqueto; como es de otro país, como que son más cariñosos, y pues era el galán. Entonces llegó ahí coqueteando y cuando menos me di cuenta, ya estábamos saliendo”, dijo en un podcast de TVyNovelas.

La relación terminó después de varias infidelidades que Adriana Fonseca soportó, según ella misma confesó. Carrillo ya le había entregado anillo y todo, “fue de no puedo más y sí, me acuerdo de que le aventé el anillo muy feo”.

¿Thalía fue novia de Fernando Carrillo?

Entre los romances más sonados del actor venezolano está el que supuestamente sostuvo con Thalía, actriz de Rosalinda, aunque nunca se confirmó que hubiese algo más que una relación amistosa.

En entrevista con Gustado Adolfo Infante, Fernando mencionó que entre él y la hermana de Ernestina Sodi no había nada más que una buena amistad, pues siempre fue respetuoso con sus coprotagonistas.

Incluso, mencionó que, pese a no ser tan cercanos, siempre está presente cuando la llega a necesitar o le escribe, lo cual refuerza que entre ellos no hubo nada más que amistad.