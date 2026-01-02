¿De qué murió Victoria, hija de Tommy Lee Jones? Esto revela la llamada al 911

Victoria, hija de Tommy Lee Jones, murió a los 34 años y su cuerpo fue encontrado en un hotel en Estados Unidos, pero, ¿qué le pasó a la hija del protagonista de Hombres de Negro?

El fallecimiento de Victoria ocurrió durante la madrugada del pasado 1 de enero en una zona de San Francisco, California, y las autoridades acudieron luego de que una persona presente en el lugar de los hechos llamó al 911.

La llamada telefónica fue revelada y gracias a ella fue que se conocieron mayores detalles acerca de la muerte de la actriz, hija del actor Tommy Lee Jones.

Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones, fue encontrada muerta en un hotel de San Francisco. (Foto: Shutterstock)

¿Qué le pasó a Victoria, hija de Tommy Lee Jones? Esto sabemos

De acuerdo con EFE, el Departamento de Bomberos de San Francisco fueron los primeros en llegar al hotel, alrededor de las 3:00 a.m. del tiempo local.

Los paramédicos arribaron para atender a Victoria Jones, pero cuando llegaron no tenía signos vitales y la declararon muerta. Durante la llamada al 911, los presentes realizaron maniobras de reanimación cardio pulmonar (RCP), pero sin éxito.

People informó que las autoridades descartaron un crimen en el caso de la hija de Tommy Lee Jones (ganador del premio Oscar) pero según la conversación telefónica que tuvieron los cuerpos de emergencia con los testigos, la causa de la muerte sería una sobredosis.

Esto porque la emergencia médica se catalogó con un Código 3, el cual se refiere al cambio de color debido a una sobredosis de sustancias, porque cuando eso ocurre el cuerpo se torna en tonalidades moradas o azules en la piel, labios y uñas por la falta de oxígeno en la sangre, según el audio de la llamada al cual tuvo acceso el medio citado anteriormente.

Sin embargo, por el momento no se reveló la causa de muerte oficial de la joven de 34 años, que murió en el Hotel Fairmont.

Victoria participó en la película 'Hombres de Negro II', donde su papá Tommy Lee Jones fue el protagonista. (Foto: EFE)

¿Quién era Victoria, hija del actor Tommy Lee Jones?

Victoria era hija del actor Tommy Lee Jones y su exesposa Kimberlea Cloughley y fue la segunda en nacer durante su matrimonio. Ella era hermana de Austin Jones.

Victoria tuvo una breve trayectoria artística luego de que debutó como actriz con una breve aparición en la película Hombres de Negro II, junto a su papá y al actor Will Smith en el 2002.

Posteriormente, apareció en un solo capítulo de la serie One Tree Hill (estrenada en 2003 y protagonizada por James Lafferty y Sophia Bush) y en la película Los Tres Entierros de Melquíades Estrada en 2005, luego se retiró de la artisteada.

Ella fue protagonista, pero ya no de producciones cinematográficas o televisivas, en cambio, lo hizo en polémicas, cuando fue arrestada en California por obstrucción a un agente, consumo de sustancias sin receta médica y posesión de sustancias controladas sin prescripción profesional. Su última detención fue en abril de 2025.

Con información de EFE