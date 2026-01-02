Los famosos cuentan cómo vivieron el sismo de 6.5 HOY: ‘Salí descalza… Se cayeron pedazos de pared’

Desde Acapulco o CDMX, las celebridades vivieron un buen susto con el temblor de 6.5. (Fotos: Cuartoscuro.com / IA Gemini).

El temblor en México dejó memes, pero primero asustó a millones de personas en México y tuvo especial impacto en Acapulco, donde varias celebridades estaban de vacaciones por el inicio del año.

A través de redes sociales y enlaces informativos, actores, conductores y periodistas compartieron cómo vivieron el sismo de hoy, algunos desde hoteles en zonas altas y otros desde la capital del país.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor de 6.5 se registró a las 7:58 horas, con epicentro localizado en las cercanías de San Marcos, frente a las costas de Guerrero. El movimiento fue considerado “severo” y se sintió en diversas entidades, incluida la Ciudad de México, Veracruz y zonas del centro del país.

En CDMX, un hombre de 60 años tropezó y murió durante la evacuación; además, varias colonias se quedaron sin luz. En Guerrero, particularmente en Acapulco, hubo desalojos de hoteles, caída de plafones y vidrios, sin aparentes daños estructurales mayores confirmados en ese momento.

Erika Buenfil estaba en Acapulco

La actriz Erika Buenfil utilizó su cuenta de X para informar que estaba bien tras el sismo. Sin entrar en detalles sobre el momento del movimiento telúrico, escribió: “Tembló muy fuerte en Acapulco. Estamos bien”.

Horas antes, la actriz había compartido que recibió el Año Nuevo 2026 en Acapulco junto a su hijo Nico (nieto de Ernesto Zedillo), lo que explicó su presencia en el puerto al momento del temblor.

Aracely Arámbula vivió réplica durante una transmisión

Aracely Arámbula vive en Acapulco y agradeció las muestras de preocupación de sus seguidores mediante una historia de Instagram.

“Familia hermosa, feliz año. Este año empezó muy movido... ¡ay, ay, está temblando otra vez!“, dijo durante la grabación en la que presenció en vivo una réplica del sismo.

“No saben el sustazo y eso que esto es de piedra”, añadió mientras señalaba sus muebles, “Susto de la vida. Se acaba de sentir otra vez”.

Aracely Arámbula vive en Acapulco y sintió una réplica en una transmisión en vivo. (Foto: Captura de pantall)

Kate del Castillo despertó por la alerta sísmica

La actriz Kate del Castillo pasó el temblor en la Ciudad de México. A través de sus historias de Instagram relató que estaba dormida cuando sonó la alerta sísmica en su teléfono: “¿Cómo les va después del sustito?“.

“¡Qué onda con la alarma! Sonó mi teléfono, estaba yo bien dormida y así de ‘qué pedo, qué pedo, qué va a pasar, qué hago’. La verdad sí me agarró sin saber qué onda. Por eso, cuando vengo a México siempre me quedo en planta baja… qué susto, la verdad sí estuvo muy fuerte”.

Además, agregó que evacuó como pudo: “Salí a la calle… Menos mal que encontré unos pants, me puse un saco encima, si no me hubiera salido encuerada. Eso sí, salí descalza y con los pelos así como me ven ahorita. Me voy a comer un pancito para el susto”.

Kate del Castillo comentó a sus seguidores de Instagram que se asustó con la alarma. (Foto: Captura de pantalla).

Danielle Dithurbide: Evacuaciones en hoteles de Acapulco

La periodista Danielle Dithurbide, conductora de Despierta de N+, pasaba sus vacaciones en Acapulco junto a su familia. Durante una llamada telefónica con sus compañeros, describió el ambiente en el puerto tras el sismo.

“La gente tuvo que evacuar los hoteles, a veces desde pisos muy elevados, en pleno movimiento”, explicó. También expresó la preocupación de los habitantes por el estado de edificios que resultaron dañados durante el huracán Otis en 2023 y que ahora requerían nuevas revisiones.

Fernando Reina y Mateo, hijo de Galilea Montijo, bromea sobre el temblor

Fernando Reina, exesposo de Galilea Montijo, publicó en Instagram: “A pesar de las circunstancias, siempre mantenemos el humor y la buena vibra”, acompañado de una conversación de WhatsApp con Mateo, hijo de ambos.

En un mensaje de voz, Mateo bromea con que el temblor dijo: “Shaky, shaky, shaky, shaky”, en referencia a la canción de Daddy Yankee.

Ferka: Relato desde un noveno piso

Ferka, exparticipante de La Casa de los Famosos México, afirmó en Instagram: “El peor susto de mi vida”.

La conductora estaba en el noveno piso de un hotel de Acapulco, donde pasaba vacaciones con su hijo: “Lo peor que he vivido. Horrible es poco, van a decir que estoy exagerando. La cama no dejaba de temblar, de moverse”.

Además, añadió que durante la evacuación observó cuarteaduras: “Lo peor fue ver que sí se cuartearon cosas, se cayeron pedazos de la pared (...) Ya me quiero ir de aquí”.

Ferka estaba en un noveno piso en Acapulco durante el temblor. (Foto: Captura de pantalla).

Ferka vio cuarteaduras en el hotel donde estaba tras el sismo (Foto: Captura de pantalla).

Ana María Alvarado: revisión de Protección Civil

La periodista de espectáculos Ana María Alvarado también se encontraba en Acapulco: “El susto que vivimos esta mañana es terrible (...) Aquí donde estamos sí hubo daños pero no estructurales”.

A través de historias de Instagram, explicó que Protección Civil acudió para realizar revisiones cortaron servicios como agua, luz y gas de manera preventiva y que, tras la inspección, se permitió el reingreso a los edificios.

Ana María Alvarado estaba en Acapulco durante el sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Ana María Alvarado mostró algunos daños de su hospedaje por el sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Con información de EFE