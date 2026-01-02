2026, sorpréndeme… ¡Pero no así! Memes para bajar el susto por el temblor de 6.5 HOY

¡Todavía ni se acaba la baguette de la cena de Año Nuevo! El 2026 inició muy movido con un sismo de 6.5 que tomó por sorpresa a habitantes de la Ciudad de México y otras zonas del país este jueves. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum interrumpió la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional.

La alerta sísmica sacó a muchas personas de sus camas y los lanzó en pijama a las calles, con un ‘sustazo’ que sonó en celulares con el aviso de “SISMO SEVERO”, lo que llevó a la activación inmediata de los protocolos de protección civil y a la revisión de posibles afectaciones.

En redes sociales comenzaron a circular memes del sismo HOY, con comparaciones con los temblores de septiembre y referencias a los deseos de Año Nuevo.

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

¿Qué se sabe del sismo HOY en México?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SNN) el sismo de magnitud 6.5, ocurrido a las 7:58 horas, tuvo el epicentro frente a las costas de Guerrero, sus efectos se percibieron en distintas ciudades del país, incluida la capital.

El movimiento fue considerado “severo” y se mantiene el monitoreo en las zonas donde fue sentido. Hasta el momento de los reportes oficiales, no se han registrado daños materiales ni pérdidas humanas.

Más tarde, el SNN registró un sismo de magnitud 4.2, localizado 14 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, a las 08:17:32 horas, con una profundidad de 9 kilómetros.

Protocolos activados y monitoreo en la CDMX

Tras el sismo en la CDMX, personal del grupo Cóndor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó un sobrevuelo de seguridad, como parte del protocolo habitual, informó OVIAL CDMX. Estas acciones se llevaron a cabo minutos después del movimiento para verificar la situación en distintos puntos de la ciudad.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que se activaron los protocolos de protección civil y se realizaron recorridos en las 16 alcaldías, sin que se reportaran afectaciones.

A nivel federal, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, tras comunicarse con autoridades de Guerrero, no se reportan daños graves. En Veracruz, autoridades estatales confirmaron que el sismo fue perceptible en varias regiones y que continúan las evaluaciones sin afectaciones en infraestructura estratégica.

Mientras continúan los reportes oficiales y el monitoreo, los memes del temblor HOY siguen circulando en redes sociales para olvidarse del mal momento.

Con información de EFE.