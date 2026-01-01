¡Hellfire vive y los memes también! Los mejores del final de ‘Stranger Things’

Estos son los mejores memes tras el estreno del capítulo final de 'Stranger Things '. (Foto: NetflixPress/Captura)

¿Es un final triste o feliz? Es un final y basta: El último capítulo de Stranger Things dejó diferentes incógnitas entre los fans acerca de la historia de Once, pero también dejó memes en las redes sociales.

Y es que las opiniones se dividieron con el cierre de la quinta temporada de Stranger Things por el desenlace que le dieron a los personajes de la serie, así como la última batalla en la historia de Vecna.

A pesar de las críticas recibidas, es una realidad que se convirtió en una de las producciones de Netflix más populares de la plataforma, dejando en claro que “Hellfire vive”, como dijo Dustin.

Advertencia, esta nota no solo contiene memes de la serie, también una gran cantidad de spoilers.

¿Qué pasó en el final de ‘Stranger Things’?

El final de Stranger Things tuvo acción, nostalgia y momentos emotivos para todos los fans del programa televisivo, que estreno hace una década.

The Rightside Up, nombre del episodio 8, comenzó justo donde quedó el Vol. 2, estrenado en Navidad, es así como vemos a los héroes de Hawkins entrar al Upside Down y El Abismo.

Todo al mismo tiempo de que Henry Creel, en su faceta como el Sr. Quién, perseguí a Holly Wheeler y al resto de los niños presos en otra dimensión.

Eleven se preparó para una última batalla, pero Vecna fue más listo que ellos y engañó a Hopper para hacerle creer que debía rescatar a ‘Ce’ del tanque donde estaba.

Todos terminaron por reunirse en El Abismo para enfrentar por última vez a Creel, pero para sorpresa de todos, apareció el Mind Flayer, quien era el verdadero villano de la historia.

A punta de disparos, lanzallamas y bombas molotov lograron acorralar al Azotamentes mientras Eleven derrotaba a Vecna, pero el golpe de gracia lo dio Joyce cuando golpea al villano con un hacha en múltiples ocasiones.

Pero los héroes no estaban a salvo y cuando intentaron regresar a Hawkins fueron abordados por los militares en un intento por secuestrar a Eleven, quien queda en medio de la destrucción y desaparece.

De acuerdo con los creadores de Stranger Things, es un final ambiguo donde Mike y el resto de sus amigos deciden creer que Jane está viva y el mismo caso es para los seguidores de la serie quienes eligen “creer” en el final que decidan.

“Pensamos que sería hermoso que nuestros personajes siguieran creyendo en ese final feliz, incluso si no les dábamos una respuesta clara sobre si era cierto o no (...) Ella sigue viva en sus corazones, sea eso real o no", declararon los Duffer en una entrevista con Tudum.

El final de la serie de Netflix también generó opiniones divididas, pues para algunos fans Eleven merecía un final feliz después de todo lo que pasó, tal como lo dice Hopper, fue “atacada, manipulada por gente terrible, pero nunca te derrotaron”.

La última escena tiene a Max, Mike, Lucas, Dustin y Will jugando Calabozos y dragones en el sótano de los Wheeler, mientras todos se despiden.

Los mejores memes del final de ‘Stranger Things’

El episodio final de Stranger Things causó la creación y viralización de memes en redes sociales y estos son algunos de los mejores.

Memes de Stranger Things (Foto: Captura)

