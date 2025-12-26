¿Qué es el ‘Upside Down’ y el ‘Abismo’ en ‘Stranger Things’?

El entendimiento de qué es el Upside Down permitió a los chicos de Hawkins idear un plan para derrotar a Vecna. (Foto: Cortesía Netflix Press)

Aunque tras el estreno del Volumen 1 de Stranger Things se llegó a pensar que la mayor revelación sería que Will Byers tiene poderes —los cuales obtiene de Vecna—, el lanzamiento del Volumen 2 trajo aún más sorpresas.

Entre ellas se encuentra la respuesta a una pregunta que los fans de la serie de Netflix se habían hecho desde hace mucho tiempo: ¿qué es exactamente el Upside Down?

Este lugar, que hasta ese momento era concebido como un mundo paralelo o, en palabras del propio Will, “como en casa, pero muy oscuro”, no es lo que se creía hasta ahora, y todo se reveló en uno de los últimos capítulos de Stranger Things.

¿Cómo es el ‘Upside Down’ de ‘Stranger Things’?

Para explicarte qué es el Upside Down, adelantaremos algunos detalles de los capítulos que se estrenaron este 25 de diciembre; por lo tanto, si todavía no has terminado de ver el Volumen 2 de Stranger Things, te recomendamos hacerlo, ya que a partir de aquí habrá SPOILERS.

A lo largo de las cuatro temporadas de Stranger Things, el Upside Down se manejó como un mundo alternativo que lucía igual a Hawkins, en el que no solo habitaba Vecna, sino también criaturas como los Demogorgones, el Azotamentes y los Demobats.

En la quinta temporada, los personajes descubren que en el Upside Down hay un muro de carne, el cual creen que fue creado por Vecna con magia oscura, y Dustin sugiere que este está protegido por una fuente de energía oscura.

No obstante, cuando se encuentran en el laboratorio del Upside Down, él descubre los diarios del doctor Brenner, en los cuales se explica que el ‘otro lado’ no es un mundo paralelo y que el muro no fue creado por Vecna con magia, sino que todo es ciencia.

El último episodio de ‘Stranger Things’ se estrena el próximo miércoles 31 de diciembre y tendrá una duración de dos horas. (Foto: Cortesía Netflix Press)

En los diarios, Dustin encuentra que el Upside Down en realidad es un agujero de gusano, es decir, “un puente entre dos puntos”, como explica el personaje en la serie. Este se encarga de conectar a la Tierra con otro planeta llamado ‘el Abismo’.

O tal como lo dibujaron los chicos: un cilindro con un círculo en ambos extremos, que ilustra cómo el mundo de al revés conecta a Hawkins con otro mundo llamado el Abismo.

Es así que el Upside Down no es otra cosa más que un enorme túnel entre dos mundos; el muro es uno de los costados del puente y la esfera que lo protege está compuesta por materia exótica, la cual es lo único que mantiene en funcionamiento el agujero de gusano que une a la Tierra con el Abismo.

¿Cómo se creó el ‘Upside Down’?

En la quinta temporada también se explica que cuando Once desterró a Henry Creel no lo envió al Upside Down, como todos pensaban, sino a otro planeta: el Abismo.

Tal como señala Dustin, Vecna habría permanecido perdido; sin embargo, la insistencia del doctor Brenner por encontrarlo, utilizando los poderes de Once, ocasionó que ella, sin quererlo, formara el puente entre el Abismo y la Tierra, o lo que conocemos como Upside Down.

El Demogorgon retoma protagonismo en la quinta temporada de 'Stranger Things'. (Foto: Netflix/Press)

Desde ese momento, Henry ha estado utilizando el ‘mundo de al revés’ como lo que realmente es: un puente. Por este motivo, aunque Once intentaba encontrarlo en el ‘otro lado’, no lo lograba, pues él estaba escondido en el Abismo.

¿Qué es el ‘Abismo’ de ‘Stranger Things’?

Con la nueva información se ha revelado un nuevo mundo: el Abismo. Y sí, tal como ha sucedido a lo largo de toda la serie, fue nombrado así por el juego Calabozos y Dragones, en el que este término hace referencia a un lugar donde reinan el caos y la maldad.

Lo que dejó ver la última entrega de Stranger Things es que este lugar es un planeta montañoso, de color amarillo, en el que las rocas son afiladas y no hay rastros de naturaleza.

El Abismo es un nuevo mundo que se reveló en 'Stranger Things'. (Foto: Cortesía Netflix) (COURTESY OF NETFLIX/COURTESY OF NETFLIX © 2025)

Aunque durante todo este tiempo se creyó que las criaturas aterradoras provenían del Upside Down, estas son originarias del Abismo y utilizan el agujero de gusano para llegar a la Tierra.

Además, se revela que el mundo rojo lleno de lava en el que quedó atrapada Max ha sido la mente de Vecna, quien se encuentra en trance desde el Abismo, donde están físicamente todos los niños que secuestró.

Volumen 3 de ‘Stranger Things’: ¿Cuándo y a qué hora se estrena el último capítulo?

Con los misterios de Hawkins resueltos y un plan para vencer a Vecna, llegará el último capítulo de Stranger Things, el cual marcará el final definitivo de la exitosa serie de Netflix.

El episodio ocho, titulado ‘The Rightside Up’, se estrena el miércoles 31 de diciembre a través de la plataforma de streaming Netflix a las 7:00 de la noche, al igual que los demás episodios de esta temporada.