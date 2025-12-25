‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’: Tráiler, fecha de estreno y todo lo que debes saber

Peaky Blinders: el hombre inmortal es la nueva película que retoma el destino de Tommy Shelby tras el cierre televisivo de la serie de Netflix.

Esta nueva historia sitúa a la familia de Birmingham en un contexto marcado por la guerra y las consecuencias de su propio legado. Te contamos todos los detalles del próximo estreno en cines y la plataforma.

¿Cuándo se estrena ‘Peaky Blinders: el hombre inmortal’ en Netflix y cines?

Peaky Blinders: el hombre inmortal se estrenará en México el 20 de marzo de 2026 en Netflix, después de un lanzamiento previo en cines selectos el 6 de marzo.

La película es producida en asociación con BBC Film y representa el regreso oficial de la franquicia cuatro años después del final de la serie, cuya sexta temporada se emitió en 2022.

'Peaky Blinders: El hombre inmortal' (Foto: Cortesía Netflix). 'Peaky Blinders: El hombre inmortal' (Foto: Cortesía Netflix).

¿De qué trata ‘Peaky Blinders: el hombre inmortal’?

La historia se sitúa en Birmingham en 1940, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Tommy Shelby rompe un exilio voluntario para enfrentar el ajuste de cuentas más destructivo de su vida, mientras el futuro de su familia queda atrapado en un conflicto que rebasa las fronteras del crimen organizado.

La narrativa coloca a los Peaky Blinders frente a un escenario de guerra total, donde las decisiones del pasado regresan con consecuencias irreversibles.

Tráiler de ‘Peaky Blinders: el hombre inmortal’: qué muestra el adelanto

El avance de ‘Peaky Blinders: el hombre inmortal’ retoma una de las incógnitas centrales que dejó el final de la serie: el destino de Tommy Shelby. El avance presenta a un personaje transformado por el tiempo y por la violencia del conflicto bé́lico.

Explosiones, enfrentamientos armados y ciudades devastadas marcan el tono del adelanto, acompañado por una frase clave del protagonista: “Ya no soy ese hombre”. El material anticipa una historia más oscura y frontal para la familia Shelby.

Cillian Murphy regresa como Tommy Shelby en ‘Peaky Blinders: el hombre inmortal’

Cillian Murphy retoma el papel de Tommy Shelby, personaje que interpretó durante las seis temporadas de Peaky Blinders. Su regreso fue confirmado desde el anuncio oficial del proyecto por parte de Netflix.

El actor señaló que la película funciona como una continuación directa del arco del personaje y destacó el reencuentro creativo con Steven Knight y Tom Harper a The Hollywood Reporter.

Reparto completo de ‘Peaky Blinders: el hombre inmortal’

El elenco combina rostros conocidos del universo Shelby con nuevas incorporaciones:

Cillian Murphy

Rebecca Ferguson

Tim Roth

Sophie Rundle

Barry Keoghan

Stephen Graham

Ned Dennehy

Packy Lee

Ian Peck

Jay Lycurgo

La producción amplía el reparto respecto a la serie y refuerza su enfoque cinematográfico.

'Peaky Blinders: El hombre inmortal' (Foto: Cortesía Netflix). 'Peaky Blinders: El hombre inmortal' (Foto: Cortesía Netflix). (Robert Viglasky/Netflix)

¿Quién dirige y escribe ‘Peaky Blinders: el hombre inmortal’?

La dirección corre a cargo de Tom Harper, quien ya había trabajado en la primera temporada de Peaky Blinders. El guion fue escrito por Steven Knight, creador de la franquicia.

De acuerdo con información publicada por The Hollywood Reporter, la película fue concebida desde su origen como una continuación directa de la serie, manteniendo el tono narrativo y visual que definió a la saga desde su estreno en 2013.