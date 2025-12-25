Volumen 2 de ‘Stranger Things’ 5 HOY: ¿A qué hora se estrena la nueva temporada en Netflix?

La temporada 5 de 'Stranger Things' estrena este 25 de diciembre el volumen 2.

La temporada 5 de Stranger Things debutó con cuatro episodios el pasado 26 de noviembre, la plataforma confirmó la llegada del Volumen 2, el cual reúne tres nuevos capítulos que acercan a los espectadores al episodio final.

Desde su primera temporada en 2016, Stranger Things es una de las producciones más vistas de Netflix, generando tendencias en redes sociales y discusiones en todo el mundo.

Esta segunda tanda de episodios forma parte de la estrategia de publicación escalonada de Netflix para esta temporada final de Stranger Things, que incluye además un episodio final independiente. El Volumen 2 es la antesala directa del desenlace absoluto de la saga de Hawkins.

Fecha y hora de estreno en México del Volumen 2 de ‘Stranger Things’ 5

La plataforma global de entretenimiento anunció que el Volumen 2 de la quinta temporada de Stranger Things estará disponible en Netflix a partir de este 25 de diciembre de 2025.

En cuanto a la hora de estreno en México, la liberación de los tres capítulos es a las 19:00 horas (hora del centro de México). Este horario aplica para la Ciudad de México y la mayor parte del país.

: jueves 25 de diciembre de 2025. Horario: 7:00 p.m., tiempo central de México.

La temporada 5 de 'Stranger Things' en su volumen 2 se estrena en Navidad. (Foto: Netflix/press)

Canales de transmisión: ¿Cómo ver el Volumen 2 en México?

Debido a la liberación global de los contenidos en el mismo momento, no existen ventanas escalonadas por país, como en otras ocasiones.

Aprovecha Navidad para ‘maratonear’ los penúltimos episodios de la serie de Netflix, acompañada con el recalentado de la cena, una botana y buena compañía.

Necesitas una suscripción activa de Netflix. Accede a la plataforma desde tu dispositivo preferido (TV, computadora o móvil) a partir de las 19:00 horas (CDMX) del 25 de diciembre de 2025. Los tres episodios estarán disponibles simultáneamente, permitiendo verlos en el orden que prefieras o hacer maratón.

¿Qué incluye el Volumen 2 de ‘Stranger Things’ 5 y qué se sabe?

El Volumen 2 de Stranger Things 5 se compone de tres episodios que continúan directamente la trama del primer bloque. Estos capítulos presentan una duración mayor a la estándar en temporadas previas, con tiempos que superan la hora por episodio:

Episodio 5 : Shock Jock — aproximadamente 68 minutos (una hora y 8 minutos).

: — aproximadamente 68 minutos (una hora y 8 minutos). Episodio 6 : Escape from Camazotz — aprox. 75 minutos (una hora y 15 minutos).

: — aprox. 75 minutos (una hora y 15 minutos). Episodio 7: The Bridge — alrededor de 66 minutos (una hora y 6 minutos).

La duración extendida de estos capítulos es parte de la narrativa final planeada por los hermanos Duffer, creadores de la serie, que buscan otorgar mayor desarrollo a los personajes principales y a los eventos que conducirán al cierre definitivo.

Se revelaron más detalles de los nuevos capítulos de 'Stranger Things' 5. (Foto: Netflix/Press)

Representa el tramo más oscuro y decisivo de la historia creada por los hermanos Duffer. Estos tres episodios profundizan en las consecuencias inmediatas del caos desatado en Hawkins tras los eventos del Volumen 1, marcando un punto de no retorno para los personajes principales.

Uno de los elementos más destacados es el tono narrativo de los capítulos. Los creadores adelantaron que esta segunda parte se inclina hacia un enfoque más emocional, tenso y dramático, con una estructura que recuerda a una película dividida en actos.

La amenaza del Upside Down deja de ser latente para convertirse en una presencia constante, lo que obliga a los protagonistas a tomar decisiones definitivas que impactan directamente en su destino y en el de la ciudad.

Esta estructura de tres episodios también corresponde a la antesala directa del episodio final, que se estrena de forma independiente el 31 de diciembre de 2025.